Či už trpíš rýchlo mastiacimi sa vlasmi celoročne, alebo je to pre teba len sezónna záležitosť počas leta, veríme, že ti to dokáže ísť poriadne na nervy. Ráno si umyješ vlasy, večer by si mohol znova… Vyskúšaj naše tipy, ktoré ťa (snáď aspoň čiastočne) zachránia.