Umelá inteligencia stále napreduje: Zatiaľ najmodernejší robot dokáže sám nakresliť mačku

Ak sleduješ vývoj umelej inteligencie, určite si už zachytil, že dnešní moderní roboti dokážu toho naozaj veľa. Napríklad hovoriť viacerými cudzími jazykmi. Časom môžeme očakávať aj to, že vecí, ktoré my sami nedokážeme no roboti áno, bude čoraz viac. Dokážeš napríklad ty nakresliť skutočnú mačku?