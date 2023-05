FOTORECEPT Ryžový nákyp ako ho zo školy nepoznáte! Na slaný spôsob je ešte lepší, skúste ho s exotickou zeleninou

Pak choi je čínska kapusta, plná vitamínov a antioxidantov. Obľúbená je hlavne v ázijskej kuchyni, no ani európsky kuchár nad touto zeleninou neohrnie nos. Pak choi sa hodí do mäsitých aj vegetariánskych pokrmov. Kapustu môžete variť, dusiť, piecť alebo len tak nakrájať do šalátu.