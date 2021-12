VIDEO David objavil veľmi ťažký kameň: Keď zistil, čo má v skutočnosti doma, nechcel tomu veriť

V roku 2015 bol David na prieskume v regionálnom parku Maryborough neďaleko Melbourne. Vyzbrojený detektorom kovov objavil niečo nezvyčajné - ťažkú skalu ležiacu v žltej hline. Vzal ju domov a skúšal všetko, aby ju rozbil. Bol si totiž istý, že je v nej ukrytý zlatý poklad. Koniec koncov, Maryborough sa nachádza v oblasti Goldfields, kde v 19. storočí vrcholila austrálska zlatá horúčka.

Neskôr zobral Hole svoj nález do Melbournského múzea na identifikáciu. Tam zistili, že ide o mimoriadne vzácny meteorit. "Malo to vytvarovaný, jamkovitý vzhľad. Ten sa tvorí vtedy, keď meteority prechádzajú atmosférou, topia sa navonok a atmosféra ich tvaruje," vysvetlil pre denník The Sydney Morning Herald geológ melbournského múzea Dermot Henry.

