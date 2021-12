Na Mesiaci objavili neuveriteľný zdroj: Ľudstvo by dokázal udržať nažive ďalších 100-tisíc rokov!

Napriek veľmi tenkej atmosfére Mesiaca sa na jeho povrchu nachádza veľké množstvo kyslíka, avšak nie v plynnom skupenstve, uvádza news.com.au. Kyslík je na Mesiaci zachytený vo vrstve horniny jemného prachu (regolit), ktorá pokrýva celé teleso. Ak by bolo možné extrahovať kyslík z tejto hmoty, ľudia na Zemi by už dýchali aj kyslík z Mesiaca. Tento životne dôležitý plyn sa nachádza aj v množstve minerálov na Zemi. Na Mesiaci sa vyskytuje ako oxid kremíka, hliníka, železa a horčíka. Väčšina z týchto minerálov pochádza z meteoritov, ktoré dopadli na povrch Mesiaca, preto ako taký kyslíkom nedisponuje, ani sa tu tento plyn netvorí.

Problémom je zatiaľ aj to, že kyslík z Mesiaca nie je v súčasnosti prístupný pre naše pľúca. Regolit sa totiž skladá približne zo 45 percent kyslíka, ktorý je ale viazaný na minerály. Tieto väzby sa dajú rozbiť cez energiu, ktorá by mohla vzniknúť napríklad pôsobením slnečného žiarenia. V tomto prípade by sa pevný oxid kovu musel premeniť na tekutú formu. Na Zemi je takýto proces možný, zariadenie by sa ale muselo prepraviť na Mesiac, kde by sa pracovalo v takmer úplnom vákuu. Ak by ľudstvo nakoniec prišlo na to, ako získať z Mesiaca kyslík, jeho zásoby by nám vystačili približne na 100 000 rokov. Všetko závisí od extrahovania kyslíka z povrchu Mesiaca.