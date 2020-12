Už o pár dní sa oplatí byť v noci hore: To, čo uvidíte na oblohe, sa naposledy stalo v roku 1623!

Každoročný meteorický roj Geminidy má tento rok ideálne pozorovacie podmienky. Je aktívny už teraz, no maximum príde 14. decembra o 1:50 SEČ, teda v dobe, kedy je miesto, odkiaľ na oblohe meteory vylietavajú, najvyššie nad obzorom. Pozorovanie nebude rušiť Mesiac, ktorý bude v čase maxima vo fáze novu. V túto noc bude možné za hodinu vidieť desiatky meteorov, za celú noc až tisíc. Okrem meteorov sú v súčasnosti vidieť aj jasné hviezdy zimných súhvezdí, výrazné hviezdokopy Plejády a Hyády v súhvezdí Býka a štyri jasné planéty - Jupiter, Saturn (večer), Mars (väčšinu noci) a Venuša (skoro ráno).

Zdroj: Petr Horálek

Mimoriadne vzácna konjukcia

Geminidy za súmraku a krátko po ňom doplní z 13. na 14. decembra nad juhozápadom nesmierne vzácna konjukcia planét Jupiter a Saturn. Planéty sa k sebe uhlovo blížia tak tesne, ako to bolo naposledy v roku 1623 (a ešte tesnejšie v roku 1226). Najbližšie k sebe budú o týždeň neskôr po maximu Geminíd, v pondelok 23. decembra, a to len na 6' (zhruba pätina uhlového priemeru Mesiaca v splne). Možno bude mať niekto šťastie a v ďalekohľade zbadá aj Jupiterove mesiace Io, Europa, Ganymedes a Callisto spolu so Saturnovými Titanom, Rheou, Thetysom a Dione. Maximum priblíženia bude potrebné pozorovať z miest s dokonale odkrytým obzorom, planéty už totiž budú nízko.

Zdroj: Petr Horálek

Podobnú konjukciu astronómovia považujú za najpravdepodobnejší pôvod Betlemskej hviezdy v roku sedem pred naším letopočtom. "Saturn je považovaný za hviezdu Židov, Jupiter za kráľovskú. Obe planéty sa vtedy nachádzali blízko pri sebe v židovskom súhvezdí Rýb a ponúkli hneď tri konjukcie za sebou. Vedci sa tak domnievajú, že práve symbolika a jasnosť oboch planét by mohla byť tým astronomickým sprievodcom Ježišovho narodenia," vysvetlil český astronóm Petr Horálek. Tak či onak, takto vzácne blízko ako tento rok sa ukážu obe planéty až ďalším generáciám 15. marca 2080.