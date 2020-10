Cesta k zubárovi sa mužovi stala osudovou: Keď zistíte, čo sa mu prihodilo!

Larry Hales sa momentálne teší z výhry 750 000 dolárov (cca 640 000 eur), ktorá sa skrývala na jednom z dvoch stieracích žrebov. Kúpil si ich za dvadsať dolárov v obchode Han-Dee Hugo v meste Garner. Šťastný výherca uviedol aj v to, že žreby nechal vo svojom nákladnom aute, pretože sa ponáhľal k zubárovi. "Neskôr som sa zastavil v banke a čakanie v rade som si krátil ich zoškrabovaním. A na žrebe Jumbo Bucks som uvidel tú fantastickú výhru," uviedol.

For Larry Hales of North Myrtle Beach, S.C., a trip to the dentist turned from routine to unforgettable when he bought a Jumbo Bucks scratch-off ticket and walked away with a $750,000 prize. “I couldn’t be happier,” he said. Congrats on the win! #NCLottery https://t.co/cRrd7iK9uV pic.twitter.com/ddqekLPpq4