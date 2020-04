Natisnú sa vám slzy do očí: 100-ročný britský veterán vyzbieral pre zdravotníkov 12 miliónov

Sto dĺžok vo svojej 25 metrov dlhej záhrade v juhoanglickom meste Bedfordshire chcel Moore stihnúť prejsť do dňa svojich stých narodenín, ktoré oslávi 30. apríla. Moore pôvodne plánoval vyzbierať 1000 libier po tom, ako si ukončil liečiť zlomený bedrový kĺb a rakovinu. Teraz sa však suma vyzbieraných peňazí blíži k hranici 12 miliónov, pričom mu zostáva prejsť už len posledných 10 dĺžok.

"V poslednej vojne boli v prvej línii vojaci v uniformách, no tentoraz sú našou armádou v uniformách lekári a zdravotné sestry. Aj teraz to zvládneme," povedal Moore. Do zbierky prispelo už približne 600.000 ľudí, pričom webová stránka, cez ktorú bolo možné prispieť, bola kvôli preťaženiu dočasne nefunkčná.

Zdroj: TASR/Moore Family via AP

Jeho posledných desať dĺžok budú v piatok vysielať naživo i dve najsledovanejšie ranné britské televízne relácie. Veterána podporili aj bývalí kapitáni futbalových klubov Manchestru United a Arsenalu Londýn - Rio Ferdinand a Tony Adams, ako aj zlatá olympijská medailistka Kelly Holmesová či niekoľko charitatívnych organizácií a médií.