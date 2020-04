KORONAVÍRUS WHO spustila komunikačnú službu na boj proti dezinformáciám

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spustila prostredníctvom aplikácie Facebook Messenger chatovaciu službu, ktorá má za cieľ bojovať proti dezinformáciám o koronavíruse SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

Nová funkcia chatbot je rozšírením služby Health Alert, ktorú WHO spustila v marci tohto roku. Health Alert umožňuje získať správy o koronavíruse a prostredníctvom komunikačnej aplikácie WhatsApp ju využíva už viac ako 12 miliónov ľudí. Rozšírením aplikácie na Facebook Messenger a ďalšie komunikačné kanály by prístup k aplikácii Health Alert mohlo získať ďalších až 4,2 miliardy ľudí, uvádza WHO na svojej oficiálnej webovej stránke.

Interaktívna aplikácia je k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine a španielčine a dá sa k nej pripojiť prostredníctvom odkazu na facebookovej stránke WHO. Komunikácia prostredníctvom aplikácií tohto druhu podľa WHO vzrástla v mnohých oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté nákazou, o viac ako 50 percent.