Obyvateľov šokoval výhľad z domu: Po 30 rokoch opäť videli tú nádheru na FOTO

Obyvatelia niektorých regiónov severnej Indie na sociálnych sieťach uvádzajú, že vďaka obmedzujúcim opatreniam po dlhých desaťročiach opäť vidia na Himaláje. Najviac dôkazov v podobe čarokrásnych fotiek pochádza z okresu Pandžáb v provincii Jalandhar.

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R

Dobrá viditeľnosť je pritom jedným z pozitívnych vplyvov opatrení, ktoré India zaviedla pred takmer mesiacom. Keďže je odstavená väčšina priemyselných odvetví, z preplnených ulíc zmizlo množstvo áut, čo výrazne prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia. "Z našich striech jasne vidíme zasnežené hory. A nielen to, na nočnej oblohe konečne vidíme hviezdy. Už dlho som nič také nevidel," hovorí miestny obyvateľ Sant Balbir Singh Seechewal, ktorý sa dlhodobo snaží zvyšovať povedomie o znečistení životného prostredia. Aj úrady už potvrdili, že index kvality ovzdušia v krajine sa zlepšil až o tretinu.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth .. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9