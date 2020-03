Už máte plné zuby koronavírusu? Tu je 10 dobrých správ zo sveta, ktoré vám vykúzlia úsmev

Aj napriek ťažkým časom netreba zúfať. Vo svete sa stále deje veľa príjemných a pozitívnych udalostí, o ktorých ale kvôli koronavírusu príliš nepočujete. Týchto osem správ vás preto zaručene prekvapí a vylepší vám deň.

1. Prichádza spln

Apríl so sebou prinesie nádherný spln, ktorý je v americkom lunárnom kalendári nazvaný ako "Super Pink Moon", teda ružový supermesiac. Názov je odvodený od ružových kvetov, ktoré by mali kvitnúť v čase splnu. Či už ste v karanténe alebo pohodlí domova, venujte 7. apríla tomuto úkazu svoj čas.

Zdroj: SITA/AP

2. Zelené palivo sa dostáva do miest

Vodíkové palivo malo skvelé predpoklady na to, aby zabezpečilo dopravnú premávku s nulovými emisiami. Ukázalo sa však, že výroba tohto paliva je veľmi nákladná. Japonskí výskumníci z Tokia to ale nevzdali a zdokonalili proces výroby tak, aby dosiahol 25-krát viac vodíka ako pri použití predchádzajúcej metódy. Využívali pritom šetrné prísady vrátane špecifického druhu hrdze. Zdá sa, že zelená energia je konečne na vzostupe.

3. Progres v liečbe HIV

Nedávno prenikla na verejnosť správa o tom o druhom vyliečenom pacientovi z HIV. V tejto súvislosti bol vyvinutý preventívny liek, PrEP, ktorý zabraňuje HIV infekcii. Ide o fantastický prelom v liečbe kedysi neliečiteľnej choroby.

Zdroj: Twitter/CNN

4. Univerzálna vakcína proti chrípke prechádza integrálnou fázou

Fanúšikovia pandemického dokumentu na Netflixe si môžu spomenúť na ťažkú situáciu epidemiológov bojujúcich proti chrípke. Ich snahu narúša neustále sa meniaca povaha kmeňov chrípky. Dobrou správou je, že v súčasnosti vedci vynašli univerzálnu vakcínu na chrípku s názvom FLU-v. Látka vyvolá imunitnú reakciu, ktorá pretrváva šesť mesiacov. Doposiaľ bola schválená fáza I a II klinického testovania, čo znamená, že látka je pre ľudský organizmus bezpečná.

5. Asociácia chráni krajiny pred svetlom

Medzinárodná asociácia Dark-Sky je nezisková organizácia, ktorá chráni najcennejšie prírodné priestory pred svetelným smogom a tento rok si vybrala maličký ostrov Nue v Južnom Pacifiku. Cieľom je zabezpečiť, aby bola v krajine zachovaná typická nočná temnota. Tá prospieva nielen ľuďom a ich spánkovému režimu, ale aj zvieratám a rastlinám.

Zdroj: Chris Hadfield, The Economist

6. CRISPR môže byť kľúčom pri liečení genetickej slepoty

Lekári v oregonskom inštitúte Health & Science sa pokúsili pomocou génového hackovania vyliečiť Leberovu vrodenú amaurózu, čiže genetický stav, ktorý vedie k slepote už v ranom detstve. Cieľom odborníkov je zabezpečiť, aby prakticky úplne slepí ľudia mohli opäť vidieť.

7. Ľadové kráľovstvo

Rodinné domy v meste Hamburg v americkom štáte New York pripomínali v uplynulých týždňoch scénu z obľúbenej rozprávky Frozen. Spôsobila to víchrica, ktorá oblasť nedávno zasiahla. Domy počas niekoľkých dní výdatne zalievala obrovskými vlnami z Erijského jazera a keď neskôr voda zamrzla, a vytvorila na obydliach nádherné ľadové útvary.

Zdroj: Youtube/Live Storms Media ​

8. Morské huby dokážu kýchať

Objav, ku ktorému došlo takmer náhodou, odhaľuje doposiaľ skrytú schopnosť morských húb. Tie totiž dokážu kýchať. Zábery nahrali vedci, ktorí pozorovali ježovky na dne mora. Pri kýchaní tieto morské huby vylučuje isté častice. Doposiaľ nie je známe, čo presne vyvoláva toto kýchanie.

9. Manželia kupujú drahý inzulín pre cukrovkárov

Manželia Jake and Marqui Balleovci z amerického Utahu majú sedemročného syna, ktorému v osemnástich mesiacoch diagnostikovali cukrovku typu 1. Jeho liečba zahŕňa užívanie inzulínu, ktorý však zdravotná poisťovňa neprepláca, tak ho musia chodiť kupovať do Mexika. Mesačne ich to stojí 550 dolárov ä510 eur). Nedávno sa ale istý Eric Threlkeld dozvedel o ich životnom príbehu a zostal šokovaný. A keďže on ako podnikateľ často cestuje do Mexika, ponúkol sa, že zakaždým, keď tam pôjde, nakúpi tam inzulín pre Balleovcov a ďalšie rodiny s podobným osudom.

10. Jarná rovnodennosť zaklopala na dvere

19. marca bol jarný deň. Ide o najskorší dátum za posledných 124 rokov. Zmena dátumu je výsledkom priestupných rokov a letného času. Je potrebné poznamenať, že ide o astronomickú definíciu jari, ktorá sa vzťahuje na polohu orbitu Zeme ku Slnku.