Život rozkošnej veveričky visel na vlásku! VIDEO záchrany chlpatej potvorky vás chytí za srdce

MNÍŠEK POD BRDY - Vypomstila sa jej pažravosť? Ktovie, isté je, že táto veverička mala poriadnu dávku šťastia. Zasekla sa vo vtáčej búdke a nebyť pomoci zo strany ľudí, mohlo byť po nej. Napokon mal príbeh huňatého zvieratka šťastný koniec. Do akcie sa totiž zapojili hasiči aj polícia.

Život píše aj radostné príbehy. Patrí medzi aj udalosť, ktorá sa odohrala v českom meste Mníšek pod Brdy. "10. 2. 2020 15:36 hod., naša jednotka vyráža k záchrane zvieraťa z výšky," informoval dobrovoľný hasičský zbor na sociálnej sieti.

Veverička sa totiž zasekla hlavou vo vtáčej búdke. Hasiči v spolupráci s mestskou políciou ale domček zložili zo stromu a pomohli jej. Rozkošný tvor si tak mohol ďalej užívať slobodu. "Vyviazla len s malými odreninami," uzavreli v príspevku hasiči.

Verejnosť ich pomoc náležite ocenila. "Je to síce maličkosť, ale aj tak... Včera mi hasiči pomohli z dodávky prevrátenej vetrom do protismeru, našťastie pred protiidúcim vozidlom, do poľa. Ani som nemrkol a boli na mieste, super práca a obetavosť. Ďakoval som im, ako som mohol," poznamenal v komentároch Jakub a svojimi slovami pripomenul, že hasiči zasahujú denne na rôznych frontoch. Od záchrany veveričky až po záchranu ľudských životov.