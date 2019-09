Oplatilo sa mu čakať 112 rokov: Deduško konečne na zápase milovaných Chicago White Sox

Ako informovala stanica CNN, deduško sa narodil v roku 1907, sedem rokov po tom, čo sa klub Sox presťahoval do Chicaga. Na jeho narodeninovej párty sa zúčastnil aj Andrew Holmes, výkonný riaditeľ klubu 100, neziskovej organizácie, ktorá blahoželá storočným a starším rodákom. Keď sa Holmes dozvedel, že Crawford nikdy nebol na štadióne White Sox, zorganizoval preňho prekvapenie. Nič netušiacemu starčekovi pomohol do limuzíny, ktorá ho odviezla na štadión. „Keď som mu povedal, že ideme na zápas White Sox, roztiahol sa mu na tvári velikánsky úsmev,“ povedal Holmes. “Podstatné bolo urobiť ho šťastným.” Vytúžený starčekov štadión. Zdroj: Twitter/H. B White Sox naplánoval pre Crawforda ešte pred zápasom celý deň aktivít. Legenda White Sox Harold Baines mu daroval dres s číslom 112. Crawford si užil hru z klubového sedadla a jeden z fanúšikov mu podal zle odpálenú loptičku, ktorá pristála v jeho blízkosti, keď popíjal svoju obľúbenú malinovku Orange Crush. Zdroj: Twitter/H. B. Deduško po zápase povedal, že Chicago Cubs, súperi tímu White Sox sú „dobrí, ale vždy som tvrdil, že najlepší sú White Sox. A Chicago je môj domov.“ Nakoniec Sox prehral s Kansas City Royals, Crawfordovi, o ktorom možno povedať, že to boli jeho doteraz najkrajšie narodeniny, na tom vôbec nezáležalo. „Zažil som to a stretol som niekoľko úžasných ľudí,“ povedal. „Som rád, že som tu bol.“