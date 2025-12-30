Smutná správa z Bangladéša: Zomrela expremiérka Zijáová, mala 80 rokov

DHÁKA - Vo veku 80 rokov zomrela v utorok bývalá bangladéšska premiérka Chálida Zijáová, oznámila jej Bangladéšska nacionalistická strana (BNP). Podľa mnohých by táto politička presvedčivo zvíťazila v budúcoročných voľbách a vládla svojej krajine opäť, informuje správa agentúry AFP.
„Predsedníčka BNP a bývalá premiérka, národná líderka Begum Chálida Zijíová, zomrela dnes o 6:00 h ráno (miestneho času), hneď po modlitbe fadžr,“ uviedla strana vo vyhlásení s odvolaním sa na jednu z piatich povinných modlitieb islamu, ktorá sa vykonáva pred východom slnka. „Modlíme sa za odpustenie pre jej dušu a žiadame všetkých, aby sa modlili za jej zosnulú dušu,“ dodala strana vo vyhlásení.
Napriek rokom zdravotných problémov a väznenia sa expremiérka v novembri tohto roka zaviazala zúčastniť sa na kampani vo voľbách, ktoré sú naplánované na február 2026. Ide o prvé voľby od minuloročného masového povstania, v ktorom bola zvrhnutá jej úhlavná rivalka Hasína Vadžídová. Zijáovej strana BNP je všeobecne považovaná za favorita v nadchádzajúcich voľbách.
Zijáová bola uväznená pre korupciu
Už koncom novembra ju však urgentne previezli do nemocnice, kde sa aj napriek maximálnemu úsiliu lekárov jej stav zhoršil v dôsledku množstva zdravotných problémov. Počas jej posledných dní vyzval dočasný líder Muhammad Júnus ľudí, aby sa za ňu modlili a nazval ju „zdrojom najvyššej inšpirácie pre národ“. Zijáová bola uväznená pre korupciu v roku 2018 počas vlády Vadžídovej, ktorá jej tiež zabránila cestovať do zahraničia s cieľom lekárskej liečby, píše AFP. Prepustená bola vlani krátko pred Vadžídovej zvrhnutím a jej útekom do exilu.
Začiatkom tohto mesiaca sa plánovala Zijáovej preprava špeciálnou leteckou záchrannou službou do Londýna, jej stav však na to nebol dostatočne stabilný. Jej syn Tárik Rahmán sa po 17 rokoch v dobrovoľnom exile minulý týždeň vrátil do Bangladéša, kde ho privítali obrovské davy stúpencov. Rahmán povedie stranu do všeobecných volieb 12. februára a očakáva sa, že ak získa väčšinu, bude nominovaný na post premiéra.