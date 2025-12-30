Španielsko zasiahli povodne! Zahynuli už najmenej traja ľudia

BARCELONA - Traja ľudia prišli o život po tom, čo silný dážď spôsobil povodne na juhu Španielska, uviedla v pondelok tamojšia štátna televízia RTVE. Informuje správa agentúry DPA.
Telo jedného muža objavili záchranné zložky ešte v sobotu. Obeť sa nachádzala vo svojom vozidle, ktoré strhla voda neďaleko obce Alhaurín el Grade západne od Malagy, uviedla televízia s odvolaním sa na úrad miestneho starostu. Ďalšieho muža, ktorý bol spolucestujúcim v dodávke, našli mŕtveho v pondelkových ranných hodinách.
Najvyšší stupeň pohotovosti
Tretí muž zahynul po tom, čo sa na skútri pokúšal prekročiť rozvodnenú rieku pri meste Íllora neďaleko Granady, píše DPA. Pasažierovi, ktorého viezol, sa podarilo včas zachrániť a zalarmovať členov civilnej ochrany.
Úrady ešte v sobotu večer dočasne vydali najvyšší stupeň pohotovosti pre región Costa del Sol na pobreží Andalúzie a zaslali obyvateľom varovania v podobe textových správ. Niektoré meracie stanice zaznamenali v priebehu niekoľkých hodín až 100 litrov zrážok na meter štvorcový, informovali noviny Diario Sur.