Zdroj: ryanair

Letecká spoločnosť Ryanair dnes spustila veľký výpredaj leteniek od 4,99 €. Do predaja umiestnila 1 milión leteniek po celej Európe a výhodné ceny platia pre vybrané dátumy jednosmerných leteniek v období od októbra 2019 do mája 2020. Tak hor sa do plánovania dovolenky!