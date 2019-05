Vedkyňa potrebovala peniaze na výskum rakoviny: Prihlásila sa do súťaže Chcete byť milionárom a...

Marina Simianová, biologička v argentínskej Národnej výskumnej rade pre vedu a techniku, využila svoj intelekt a v súťaži vyhrala 500-tisíc argentínskych pesos (takmer 9900 eur). Za výhru plánuje nakúpiť zariadenie pre svoje nanobiologické laboratórium, ktoré skúma onkologickú liečbu rakoviny prsníka a ďalšie formy tohto ochorenia. "Nie som hrdina. Použila som stratégiu, ktorá bola trochu kreatívna a iná, aby som zohnala peniaze na fungovanie svojho tímu," vyhlásila Simianová v rozhovore na univerzite v Buenos Aires.

Vládne financovanie vedeckého výskumu sa stalo nespoľahlivým v časoch hospodárskej recesie, rastúcej inflácie a prepadajúcej sa hodnoty pesa. Slabý kurz meny ovplyvnil aj argentínsku kúpnu silu, čo sa v prípade výskumníčky prejavilo najmä pri objednávaní zariadenia v dolároch - v bežnej praxi, ktorú ľudia využívajú kvôli lepšej dostupnosti tovaru i nižším cenám.

Jeden z vládnych činiteľov zodpovedný za vedu a technológie povedal, že rozpočet pre výskum sa zvýšil od doby, keď sa úradu v roku 2015 ujal prezident Mauricio Macri. Uznal však, že ekonomické výkyvy spôsobili oneskorenie v čerpaní fondov. Dodal, že sa do krajiny vracia menej argentínskych vedcov po tom, ako absolvujú výskum v zahraničí. Vlani sa ich vrátilo len 41, zatiaľ čo v roku 2013 to ešte bolo 90. Hrozí tak nebezpečenstvo odlivu mozgov.

Argentína má troch nositeľov Nobelovej ceny za vedu. Vedci sa však dlhodobo sťažujú na to, že im v obore chýbajú prostriedky. A práve preto sa Simianová vrhla do ringu zábavného priemyslu. Financovanie jej vedeckého projektu, ktorý skúma rezistenciu rakoviny na liečivá, bolo schválené v roku 2017. Peniaze ale pritekajú len po troškách; minulý rok dostala iba polovicu sľúbenej čiastky. Marina dúfa, že jej televízny debut pritiahne pozornosť verejnosti k vedeckej práci. "Nemôžem veriť tomu, aký vplyv to malo. Dúfam, že nám to pomôže hovoriť o tom, čo sa deje vo vede a technológiách. Koniec koncov, práve o to nám vedcom ide. Milujeme to, čo robíme. Robíme to s veľkým nasadením, ale máme pritom minimálne podmienky na prácu," dodala s tým, že zmeny v ekonomickom smere sú pre vedu veľmi naliehavé.