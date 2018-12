FOTO Žena omylom spláchla svoj diamantový prsteň do záchoda: Po 9 rokoch prišiel obrovský šok

SOMERS POINT - Paula Stantonová z New Jersey si myslela, že svoj diamantový prsteň po tom, ako ho nechtiac spláchla do záchoda, už nikdy neuvidí. Po deviatich rokoch ale zažila obrovské prekvapenie.

Prstene spojené s uzatváraním manželstva sú veľmi vzácnym a sentimentálnym šperkom, ktorých strata vždy zabolí. Rovnako to bolo aj v prípade Pauly. Pred takmer desiatimi rokmi umývala kúpeľňu, keď jej v jednom momente vykĺzol prsteň, ktorý dostala od svojho manžela pri príležitosti 20. výročia ich svadby, do toalety. Američanka bola zdrvená a myslela si, že už ho nikdy neuvidí. "Zlomilo mi to srdce. Hanbila som sa to povedať manželovi, pretože ten prsteň pre mňa znamenal veľmi veľa," povedala pre televíziu ABC.

Zdroj: abc13.com

Roky ubiehali a manžel dal dokonca vyrobiť duplikát strateného prsteňa. Paula však stále smútila za tým pôvodným a dokonca pred dvomi rokmi požiadala o pomoc aj miestnych robotníkov, ktorí v oblasti robili výkopové práce. Pred pár dňami si na ňu spomenul ich šéf Ted Gogol. Počas prác na potrubí vychádzajúcom z domu Stantonovcov totiž v bahne zazrel niečo ligotavé. Áno, bol to Paulin stratený prsteň. Ted zanechal rodine odkaz, v ktorom ich žiadal, aby mu po príchode domov okamžite zavolali.

Zdroj: abc13.com

Keď sa manželia dozvedeli dobrú správu, nesmierne sa tešili. "Bola som nadšená, ohromená, nemohla som tomu uveriť. Svoj prsteň som mala po deviatich rokoch späť, hoci som už dávno prestala dúfať, že ho ešte niekedy uvidím," vyhlásila šťastná Paula, ktorá prsteň vyčistila peroxidom a citrónovým džúsom a teraz ho už opäť hrdo nosí na prste. "Mohlo sa stať toľko vecí, prsteň mohla odplaviť voda alebo ho mohli zničiť naše stroje, ale jemu sa nič nestalo. Ale on očividne patrí do rodiny Stantonovcov," dodal Gogol.