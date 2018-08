Inštitút zamestnanosti navrhuje poskytnúť študentom štátne pôžičky

Analytik Inštitútu zamestnanosti Alexej Dobroľubov

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

BRATISLAVA – Nedostatok študentov na vysokých školách v prioritných odboroch spojených so starnutím populácie a so zmenami na trhu práce je vážne riziko pre budúcnosť trhu práce na Slovensku. Inštitút zamestnanosti preto navrhuje poskytnutie štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysokoškolské štúdium študenta. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave analytik Alexej Dobroľubov z Inštitútu zamestnanosti.