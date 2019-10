Annabelle: V tomto príbehu sú všetci len obeťami

Uprostred Švédska na hranici krajov Västergötland a Värmland leží v hlbokých lesoch malé mestečko Gullspång, odkiaľ v jedno horúce leto zmizne sedemnásťročná Annabelle. Naposledy bola videná na ceste domov z večierka. Gullspångská neskúsená polícia sa stráca pod reflektormi národných médií a obyvatelia sa dožadujú odpovedí na otázky... Ublížil Annabelle niekto? A ak áno, bol to niekto z nás? Sú naše deti v bezpečí? Nájdete ho? Na miesto sú povolaní vyšetrovatelia zo Štokholmu- Charlie Lagerová a jej kolega Anders Bratt. Charlie je skúsená policajtka a práca jej poskytuje upokojujúcu rutinu, ktorú jej chaotická duša potrebuje. Na tomto prípade pracovať nechce, no nakoniec urobí to, čo vždy – poslúchne rozkaz. Charlie Lagerová sa tak vydá na cestu do minulosti . Musí sa vrátiť tam, odkiaľ odišla, keď mala štrnásť rokov, do detstva, ktorému sa zo všetkých síl snažila uniknúť. Zdroj: Grada Slovakia

Vracia sa teda na miesta, kam sama sebe sľúbila, že sa už nikdy nevráti, aby našla Annabelle.

Len čo sa vráti všetky jej spomienky ožijú. Spomienky na vtedajšie obmedzené možnosti a matku, ktorá predstavuje všetko, čoho sa Charlie bojí – alkoholizmus a chorobu. Zatiaľ čo sa Charlie snaží zistiť, čo sa stalo Annabelle, na povrch sa vynárajú desivé fakty z jej vlastnej minulosti a temné tajomstvá komunity Gullspång. Nakoniec je nútená čeliť aj svojej najhoršej spomienke – okamihu, keď nechala niekoho zomrieť.

Citáty z knihy:

„Gullspång je jednou z najchudobnejších švédskych obcí..“

„To, že deti nemôžeme ochrániť pred všetkým, predsa neznamená že by sme ich nemali chrániť pred tým, pred čím ich ochrániť dokážeme.“

„Aký ma zmysel vstať a ďalej bojovať vo svete, kde sa tínedžeri musia otupovať drogami, aby vládali žiť, vo svete, kde Charlie nemôže nikoho zachrániť, dokonca ani seba samu?“

„Raz som niekoho nechala umrieť...“

„V tomto príbehu sú všetci len obeťami.“

O autorke

Lina Bengtsdotter (*1977) vyrastala vo švédskom mestečku Gullspång, kde sa odohráva aj séria kníh s vyšetrovateľkou Charlie Lagerovou. Vyučuje švédčinu a psychológiu a svoju literárnu kariéru začala ako spisovateľka poviedok, ktoré boli publikované v rôznych novinách a časopisoch po celej Škandinávii. Annabelle je jej debutový román a v roku 2017 získal cenu za najlepší debut na festivale Crimetime Specsawers Award. Vďaka svojskému štýlu písania, schopnosti vykresliť postavy a postupne gradovať napätie je Lina Bengtsdotter označovaná za nastupujúcu hviezdu severskej krimi.

V rodnom Švédsku kniha predala vyše 70 000 kópií a stala sa bestsellerom. Annabelle sa Európou prehnala ako búrka a v súčasnosti sa práva predali do 14 krajín.

Druhý diel s vyšetrovateľkou Charlie Lagerovou vyšiel vo Švédsku na jeseň roku 2018 a na Slovensku sa naňho môžeme tešiť už na jar budúceho roka.

Autorka v rozhovore uviedla:

„Dúfam, že čitateľom na Slovensku sa bude páčiť Charlie Lagerová a jej osobitý štýl, spôsobom akým som ju vytvorila. Charliin hlas je ako ozvena hlasov niektorých mojich príbuzných, takže ani nemám pocit, že je vymyslená. Písanie knihy Annabelle bolo pre mňa príjemnou a zároveň desivou cestou späť do malej dediny vo Švédsku, kde som vyrastala a znamená pre mňa veľa, že sa postavy a prostredie dostanú k čitateľom na celom svete.“

Táto kniha je spojená s niekoľkými zaujímavými skutočnosťami. V neposlednom rade je to skutočnosť, že autorkinou sestrou je popová speváčka Petra Brohäll a spolu s Ebbou Lovisou Anderssonovou tvoria indie-popové duo Erato.

Duo Erato tiež vytvorilo soundtrack ku knihe Annabelle s rovnakým názvom – Annabelle.

Mal som dcéru Annabelle

je jablkom v mojich očiach.

Snažil som sa jej dať niečo,

čo som nikdy nemal,

nechcel som nikdy počuť jej plač.

Z recenzií:

„Tento úspešný švédsky debut vdýchol nový život niekoľkým zastaraným detektívnym témam, čím vznikol triler, ktorý sa vám vryje do pamäti.“

Sunday Times Crime Club *Star Pick*, Veľká Británia

„Vďaka tomu, že autorka na podobnom mieste vyrástla, dokázala svoje postavy skvelo oživiť. Ich hlasy akoby k vám zo stránok knihy priamo prehovárali. Na ďalšie pokračovanie s inšpektorkou Charlie Lagerovou sa môžeme len tešiť.“

„Čítanie tejto knihy som si užívala od prvej do poslednej stránky.“

„Nespomínam si, kedy naposledy som čítal taký pôsobivý debut.“

