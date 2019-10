Baboš: Voličmi môžu viac než nahrávka zamávať kroky polície, prokuratúry i súdov

BRATISLAVA – V súvislosti s kauzou Gorila môžu voličskou podporou viac zamávať oficiálne kroky a rozhodnutia polície, prokuratúry či súdov ako údajná nahrávka, ktorá sa v posledných hodinách objavila na internete. Povedal to politológ Pavol Baboš s tým, že sa však momentálne ťažko odhaduje, do akej miery nastane sebareflexia u dotknutých politikov a ako zareagujú voliči. Politológ pripomína, že kauza Gorila nie je nová a to, čo hovoria politici, viac-menej zaznelo aj v minulosti.

Voličské zázemie je podľa Baboša polarizované a voliči viacerých strán zväčša 'vytesňujú' a neprijímajú negatívne informácie o strane, pre ktorú sú rozhodnutí hlasovať vo voľbách. "Veľmi ťažko sa predpokladá veľká zmena. Čo by mohlo zavážiť, by boli skôr oficiálne úkony orgánov činných v trestnom konaní a justičných orgánov. Ak by došlo k súdnym rozhodnutiam v rámci tejto kauzy alebo kauzy Mariana K. alebo by boli vznesené obvinenia, je väčšia pravdepodobnosť, že to zamáva nejakou voličskou podporou, než samotná nahrávka," skonštatoval.

Politológ tvrdí, že keď sa vytvorí informačná hmla a pretlak káuz, je to neprehľadná situácia pre voliča, ktorý sa podľa Baboša nevie zorientovať, kde je pravda a koho sa tá kauza týka alebo netýka. "V konečnom dôsledku sa volič rozhoduje skôr podľa iracionálnych a skôr emočných záležitostí, napriek tomu, aké sú fakty a informácie," vysvetlil.

Ako podotkol, mnoho voličov nemá vlastné kapacity na to, aby sa vyznali v tom, či je to kauza toho alebo oného politika. "Jednoducho sa priklonia na niektorú zo strán podľa sympatií a hlavne takých, ktoré majú dlhodobo vytvorené," poznamenal. Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Takmer 39-hodinový záznam je zverejnený na internete.

Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. Spis Gorila má zachytávať rozhovor medzi Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. V zverejnených textoch vystupujú vtedajší minister hospodárstva Jirko Malchárek, šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková, ale aj expremiér Robert Fico.