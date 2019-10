Hodinový rozhovor Fica s Haščákom, rozoberali Smer: Expremiéra pred otázkami zachránil Matovič

Viaceré slovenské redakcie, medzi nimi aj topky.sk, obdržali e-mail s takmer 39-hodinovou zvukovou nahrávkou. Podľa jej názvu - Gorila - by malo ísť o súbor, ktorý zachytáva konverzáciu v neslávne známom byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Pravosť záznamu však zatiaľ nebola verifikovaná.

Nahrávka, ktorú redakcie obdržali, zachytáva aj hlas podobný expremiérovi Robertovi Ficovi, ktorý si od Jaroslava Haščáka pýta kolu.

„Fico ide na WC. Po návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu,“ píše sa v dokumente, ktorý je zverejnený niekoľko rokov na internete. Na nahrávke si hlas podobný Ficovi rovnako pýta kolu. Spomína sa tam však toho oveľa viac. Rozhovor Haščáka a človeka, ktorý má hlas podobný Ficovi, trvá takmer hodinu. Hlavnou témou je situácia v Smere. „Čo hovoríte na čistiace procesy v Smere, ktoré som spustil?“ pýta sa Fico Haščáka.

​

Podľa Fica sa tu hrá obludné divadlo​

Hrá sa tu jedno obludné divadlo, opozičné a mediálne. V stredu to vyhlásil líder Smeru-SD Robert Fico, reagoval tak na zverejnenie údajnej nahrávky z kauzy Gorila. Pripomenul, že kauza poukazuje na to, čo sa dialo v rokoch 2002 až 2006 počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Fico skonštatoval, že ak by bola aj pravda, čo je v údajnej nahrávke či v prepisoch, nič ho nedostáva do polohy neetického či nelegálneho správania sa.

"Odmietame za stranu Smer-SD takto prekrývať pravdu a takto prekrývať obrovské ekonomické zločiny, ktoré boli napáchané v rokoch 2002 až 2006," doplnil tiež predseda Smeru-SD. Údajná nahrávka Gorily je podľa Fica o privatizácii strategických podnikov či kupovaní poslancov.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

"Aby sa v prospech finančnej skupiny Penta uskutočnila zdravotnícka reforma," povedal Fico s tým, že nikto nemôže vyčítať jeho vláde, že by sa správala k Pente ústretovo. Podľa jeho slov napríklad zakázali zisk zdravotným poisťovniam. "Ak máte chuť rozprávať sa o Gorile, poďme sa rozprávať o tom, čo robili pravicoví politici v rokoch 2002 a 2006, v období, keď bol Smer-SD výlučne opozičnou stranou," skonštatoval Fico. Vyhlásenie expremiéra prerušil Igor Matovič, ktorý prišiel opäť s vizuálnou pomôckou.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Fico načierno financoval stranu, povedal Matovič

Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico sa priznal, že načierno financoval kampaň svojej politickej strany. V súvislosti s údajnou nahrávkou kauzy Gorila to v stredu vyhlásil líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič. Fico sa podľa neho na nahrávke sám priznal. Matovič zároveň dodal, že je to naozaj kauza druhej vlády Mikuláša Dzurindu, najväčší podiel na tom mala SDKÚ s Miroslavom Beblavým, súčasným lídrom mimoparlamentnej strany Spolu-OD.

"V kľúčovej časti sa priznáva k tomu, že legalizoval príjmy z trestnej činnosti," povedal Matovič v súvislosti s Ficom a nahrávkou. Podľa Matoviča mala stáť kampaň Smeru-SD 284 miliónov korún, pričom oficiálne priznali len desať a pol milióna. Poznamenal, že líder Smeru-SD by sa mal postaviť pred vyšetrovateľa.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

"Je to explicitný dôkaz, že Fico načierno financoval kampaň strany Smer-SD," dodal. Matovič zároveň kritizoval stredajšie vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ten povedal, že Fico môže pokojne spávať, pretože nič nepotvrdzuje, že by páchal trestnú činnosť. Matovič dodal, že by mal do volieb očistiť kandidátku strany, rovnako by to ale podľa jeho slov mali urobiť aj ostatné strany, ktorých členovia vtedy v kauze figurovali.

Podotkol tiež, že Gorila je kauza druhej Dzurindovej vlády a sú v nej "namočené" všetky politické strany, najmä SDKÚ. V tejto súvislosti spomenul lídra mimoparlamentnej strany Spolu-OD a nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého. Ten podľa Matoviča "hrubým a nemorálnym spôsobom" zavádza verejnosť.

Tvrdí, že pre Gorilu nebojoval proti Anne Bubeníkovej pred voľbami, kedy by to ohrozilo jeho miesto na kandidátke SDKÚ, ale až po voľbách. Matovič zdôraznil, že každý, kto je v kauze spomenutý, by nemal byť ďalej v politike, rovnako ako ľudia, ktorí vtedy o kauze vedeli a mlčali. Rovnako kritizoval spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka. Ten by podľa jeho slov mal prísť o svoj majetok rovnako ako iní podvodníci.