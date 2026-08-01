Na stole je ďalšia výzva: Pomôže financovať vodozádržné opatrenia a výsadbu zelene! Taraba povedal sumy

BRATISLAVA - Obce a mestá môžu žiadať o finančné prostriedky, ktoré im majú pomôcť pri budovaní vodozádržných opatrení a výsadbe novej zelene. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Financie pochádzajú z Európskej únie.
Minister životného prostredia prízvukoval, že mu záleží na tom, aby slovenské mestá a obce boli zelenšie, nebolo v nich toľko tepla a mali viac vlahy. "Preto je dôležité budovať vodozádržné opatrenia ale aj výsadbu novej zelene," uviedol.
Do vodozádržných opatrení bolo doteraz podľa jeho slov investovaných viac ako 60 miliónov eur. Na stole sú však ďalšie finančné prostriedky, o ktoré sa môžu obce a mestá uchádzať. "Teraz chcem vyzvať všetkých starostov a primátorov: ´Dajte si žiadosť´. Z európskych peňazí sme dostali alokovaných 5 miliónov eur," oznámil.
Výzvu spustili 31. júla. Každá obec či mesto môže žiadať o pomoc až do výšky 22-tisíc eur. Peniaze majú pomôcť financovať výsadbu novej zelene.
Obce a mestá sa môžu hlásiť na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia www.zeleneobce.sk. "Pri príprave výsadbových plánov budú k dispozícii odborne spôsobilé osoby, ktoré budú komunikovať so SAŽP a aj s vami v mestách a obciach a pomôžu pri pláne výsadby," uviedol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.