Meloniová zúri: Zverejnili jej fotku v spodnej bielizni! Je to deepfake, tvrdí

RÍM - Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa stala terčom manipulovaných obrázkov vytvorených umelou inteligenciou. Na sociálnych sieťach sa začali šíriť falošné fotografie aj pornografické videá s jej tvárou, čo označila za nebezpečný trend.
Sociálne siete zaplavili upravené fotografie
Taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú v posledných dňoch pobúrili zmanipulované snímky, ktoré sa začali šíriť internetom. Obrázky vytvorené pomocou umelej inteligencie zobrazovali političku v nepravdivých a ponižujúcich situáciách.
Najväčšiu pozornosť vyvolal obrázok ženy v spodnej bielizni, do ktorého autori digitálne vložili Meloniovej tvár. Fotografia sa následne začala masovo šíriť na sociálnych sieťach ako údajne autentický záber.
Premiérka reagovala ironicky. Uviedla, že autori ju na obrázku dokonca „výrazne skrášlili“. Zároveň však ostro kritizovala spôsob, akým sa podľa nej politické útoky čoraz viac posúvajú za hranice.
„Zdá sa, že v politickom boji je dnes dovolené úplne všetko,“ odkázala.
Varovanie pred deepfake technológiou
Meloniová upozornila, že problém nespočíva len v útokoch proti nej osobne. Podľa nej predstavujú deepfake videá a fotografie vážne riziko pre celú spoločnosť.
Premiérka zdôraznila, že manipulatívny obsah dokáže ľudí klamať, ovplyvňovať verejnú mienku a poškodzovať reputáciu prakticky kohokoľvek. „Ja sa ešte dokážem brániť, no veľa ľudí takú možnosť nemá,“ vyhlásila.
Zároveň vyzvala verejnosť, aby si informácie a obsah z internetu dôsledne overovala ešte predtým, než ich začne zdieľať ďalej. „Dnes sa to týka mňa, zajtra to môže postihnúť kohokoľvek,“ upozornila.
Pred súdom riešia aj pornografické videá
Kauza okolo falošného obsahu s Meloniovou tvárou sa pritom netýka len fotografií. Pred súdom v meste Sassari na Sardínii momentálne stoja dvaja Taliani — otec a syn — ktorí čelia obžalobe za zverejnenie zmanipulovaných pornografických videí.
Podľa obžaloby mali ešte v roku 2020 nahrať na americkú internetovú stránku videá, v ktorých bola tvár herečiek digitálne nahradená podobou Giorgie Meloniovej.
Premiérka v prípade vypovedala už v roku 2024 ako svedkyňa obžaloby. Na otázky prokurátorov odpovedala prostredníctvom videokonferencie.
Súdny proces stále pokračuje.