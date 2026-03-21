Francúzska prokuratúra podozrieva Muska: Má ísť o šírenie deepfakeov na platforme X

PARÍŽ - Francúzska prokuratúra podozrieva technologického magnáta Elona Muska z podpory šírenia tzv. sexualizovaných deepfakeov na platforme X, materiálov vytvorených nástrojom umelej inteligencie Grok, s cieľom „umelo“ zvýšiť hodnotu svojej spoločnosti. Prokuratúra v sobotu uviedla, že už na to upozornila americké úrady. Informuje správa agentúry AFP.
„Kontroverzia, vyvolaná deepfake videami zobrazujúcimi nahotu, ktoré vygeneroval Grok, mohla byť cielená. Poslúžila by na umelé zvýšenie hodnoty spoločností X a X AI“ vzhľadom na „plánované uvedenie nového subjektu na burze v júni 2026, ktorý vznikol fúziou“ Space X a X AI, uviedla prokuratúra. V utorok preto kontaktovala americké ministerstvo spravodlivosti, ako aj francúzskych právnikov v Komisii pre cenné papiere a burzy USA (SEC), aby vyjadrila svoje obavy.
Francúzske orgány už od vlani vyšetrujú spoločnosť X pre podozrenie, že jej algoritmus sa použil na zasahovanie do politiky krajiny. Vyšetrovanie sa teraz rozšírilo aj o podozrenie, že Grok šíril materiály o popieraní holokaustu a deepfake videá zobrazujúce nahotu. Paríž si preto vo februári predvolal Muska na „dobrovoľný výsluch“ a vykonal prehliadku tamojších kancelárií X, čo Musk označil za „politický útok“. Vyšetrovanie už spustila aj Británia a Európska únia vo veci tvorby sexualizovaných deepfakeov zobrazujúcich ženy a deti prostredníctvom chatbota Grok.