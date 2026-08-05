Milióny pre Agrokomplex pod paľbou kritiky: SaS upozorňuje na výdavky ministra Takáča

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) dá nitrianskemu výstavisku Agrokomplex tento rok minimálne 2,2 milióna eur. V roku 2023 úradnícka vláda podporila Agrokomplex sumou 108.000 eur. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii opozičnej strany SaS poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková.
Výdavky rastú
„V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex zo štátnych peňazí 108.000 eur. Tento rok dá minister Takáč podľa zatiaľ zverejnených zmlúv minimálne 2,2 milióna eur. Toto je nárast výdavkov 20-krát viac ako za úradníckej vlády,“ priblížila poslankyňa.
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Kritika cateringu
Spresnila, že tento rok dá Takáč iba za catering na Agrokomplexe 190.000 eur. „Za tieto peniaze minister Takáč nakúpil napríklad stovky fliaš alkoholu, rum, víno či šampanské. Do stánku, ktorý bude slúžiť na prezentačné, informačné a edukačné aktivity rezortu, s dôrazom na propagáciu školského programu, nakúpil minister Takáč 60 fliaš alkoholu a niekoľko kartónov piva,“ upozornila.
Ostré slová SaS
„Tak akoby nestačilo to, že si na propagovanie školského programu vybral Attilu Végha, tak teraz minister Takáč bude školský program asi propagovať tak, že bude nalievať alkohol do piva. Ďalej minister nakupuje tiramisu, cheesecaky. Robí nezmyselné papalášske hostiny pre vyvolených, lebo nakupuje drobné občerstvenie za 35 eur na osobu. Minister drahých potravín Takáč v čase konsolidácie nakupuje jednohubky za 35 eur na deň na osobu. Niektoré rodiny z tých 35 eur žijú niekoľko dní, živia celé svoje rodiny,“ podčiarkla.
„Nikdy v histórii sa takto nekupoval alkohol na Agrokomplex, až za ministra Takáča. Nikdy v histórii sa takto nemíňali peniaze na catering na Agrokomplexe, až za ministra Takáča. Nikdy v histórii nestál toľko Agrokomplex ako za ministra Takáča. Preto ho vyzývam, aby vysvetlil, prečo v čase konsolidácie míňa peniaze ministerstva pôdohospodárstva, ktoré by napríklad v čase tohtoročného sucha mohli byť vyplácané farmárom,“ dodala Bajo Holečková.