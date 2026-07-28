SaS bije na poplach: Na Slovensku sa mala pohybovať medzinárodná zločinecká skupina! Polícia reaguje

BRATISLAVA - Na Slovensku sa celé týždne pohybovala medzinárodná skupina organizovaného zločinu a polícia, ministerstvo vnútra ani Slovenská informačná služba (SIS) o nej podľa dostupných informácií nevedeli. Upozornila na to opozičná strana SaS. Polícia reagovala, že neeviduje informácie, ktoré by potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území SR.
Kritika bezpečnosti
Polícia podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove náhodne odkryla prítomnosť medzinárodnej siete organizovaného zločinu Rathkeale. „Nebezpečná organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov a nikto o nej nevedel. Nevedela o nej polícia, ministerstvo vnútra ani SIS. To je absolútne zlyhanie bezpečnostných štruktúr štátu a dôkaz, že táto vláda rezignovala na ochranu občanov,“ poznamenal Krúpa. SIS sa podľa neho namiesto reálnych bezpečnostných hrozieb sústreďuje na politickú opozíciu.
archívne video
Krúpa tvrdí, že situáciu zhoršila novela Trestného zákona, ktorá oslabila schopnosť štátu bojovať proti kriminalite. „Slovensko sa stalo atraktívnejším priestorom pre organizovaný zločin. Vláda však namiesto posilňovania polície a spolupráce so spojencami rozkladá vyšetrovacie tímy, oslabuje tresty a vytvára prostredie, v ktorom sa zločincom oplatí pôsobiť,“ povedal.
Polícia reaguje
Hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek povedal, že na základe aktuálne dostupných informácií, ktorými polícia disponuje, neevidujú poznatky, ktoré by v súčasnosti potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území SR v rozsahu prezentovanom v medializovaných vyjadreniach. „PZ sa zaoberá každým podnetom a podozrením súvisiacim s možnou trestnou činnosťou. V prípade získania nových relevantných informácií sú tieto následne preverované a vyhodnocované v súlade s platnou právnou úpravou,“ dodal Hájek.