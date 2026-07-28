Žilinka sa postavil Pellegrinimu: Podal protest v prípade nehody šéfa SIS!

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorým hlava štátu začiatkom marca uložila disciplinárne opatrenie riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS). Žilinka tvrdí, že rozhodnutie je nezákonné a navrhuje jeho zrušenie v celom rozsahu.
O svojom postupe informoval generálny prokurátor na sociálnej sieti. "Dnešného dňa som po preskúmaní veci podal 'protest prokurátora' proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky z 05.03.2026 o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby," uviedol Žilinka.
Zároveň dodal, že v podanom proteste navrhuje zrušenie rozhodnutia. "V podanom proteste prokurátora navrhujem, aby prezident Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné," napísal.
Podľa generálneho prokurátora boli rozhodnutím prezidenta porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.
Žilinka vo svojom statuse zároveň podrobne vysvetlil, v čom podľa neho spočíva nezákonnosť rozhodnutia prezidenta. Tvrdí, že vo výroku rozhodnutia nebol dostatočne opísaný skutok, za ktorý bolo disciplinárne opatrenie uložené.
"Prezident Slovenskej republiky v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom," uviedol generálny prokurátor.
Predčasné rozhodnutie?
Podľa jeho názoru prezident zároveň "nezistil presne a úplne skutočný stav veci, neustálil rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobil žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodol predčasne."
Výhrady smerujú aj k odôvodneniu rozhodnutia. Žilinka tvrdí, že prezident "v odôvodnení rozhodnutia opomenul správnu úvahu, ktorou sa ako správny orgán viedol pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné."
Generálny prokurátor zároveň namieta aj výšku uloženého disciplinárneho opatrenia. Podľa jeho slov prezident "nezisťoval skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie, ktoré má znaky priestupku a uložil disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty, ktorá je za konanie majúce znaky priestupku ustanovená osobitným zákonom."
O reakciu sme požiadali aj Prezidentský palác.