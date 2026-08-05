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Návrat po vojne: Do libanonských domovov sa vracajú státisíce vysídlených ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Hussein Malla)
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TASR

BEJRÚT- Viac než 800.000 ľudí vysídlených v dôsledku vojny v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh sa začalo vracať do svojich domovov, oznámil Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA). Informuje o tom agentúra AFP.

Návrat domov

OCHA uviedla, že „do 30 júla sa do oblastí, odkiaľ pochádzajú, začalo vracať 821.077 ľudí“. Viac než 360.000 osôb je naďalej vysídlených a približne 26.000 z nich je vo vládnych útulkoch. V utorok sa v Ríme začali ďalšie priame rokovania predstaviteľov Izraela a Libanonu.

Vojnové následky

Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď vypálil rakety na Izrael. Židovský štát v reakcii spustil rozsiahle nálety a pozemnú inváziu v Libanone, v dôsledku čoho zahynulo 4300 ľudí a milión bolo vysídlených.

Násilnosti sa oslabili v júni, keď Irán a Spojené štáty podpísali memorandum o porozumení. Zahŕňa zastavenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Rámcovú dohodu v tom čase dosiahli aj Izrael a Libanon.

Libanon napriek tomu naďalej hlási izraelské útoky a ostreľovania, ako aj detonácie výbušnín a demolácie v dedinách na juhu krajiny okupovanom izraelskou armádou. OCHA tvrdí, že škody na vodárenskej a elektrickej infraštruktúre spôsobené vojnou vážne ovplyvnili prístup k vode pre viac ako 700.000 ľudí v južnom Libanone, kde žila väčšina vysídlených osôb.

Viac o téme: VojnaVysídlenciLibanonOCHA
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