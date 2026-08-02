SHMÚ varuje pred búrkami: Zasiahnuť môžu TIETO okresy, hrozia lokálne povodne

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BRATISLAVA - Búrky sa počas druhej polovice nedele môžu vyskytnúť na severe, v centrálnej časti Slovenska i južných častiach Banskobystrického a Košického kraja. Vyplýva to z aktuálnej výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Výskyt búrok predpovedajú meteorológovia v čase od 11.00 do 20.00 h na Orave, Liptove, Turci, Horehroní, Spiši i na Gemeri. „Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm/30 min, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 - 85 km/h a s krúpami,“ dodali vo výstrahe prvého stupňa.
(Zdroj: shmu.sk)
Varujú zároveň, že sprievodné javy môžu zapríčiniť lokálne povodne, rovnako poškodiť majetok i vegetáciu.