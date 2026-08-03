Sucho naberá na sile: Tieto časti Slovenska sú na tom najhoršie

BRATISLAVA - Extrémne sucho je najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje približne 55 percent územia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že sucho rôznej intenzity je prakticky na celom území.
„Relatívne nasýtenie je pod hranicou desať percent na celom západnom Slovensku a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na viac ako 90 percentách územia,“ približuje SHMÚ.
Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe, na Zamagurí a Orave, a to v intervale -80 až -100 milimetrov (mm). Na väčšine územia je deficit vlahy od -20 do -80 mm.
V povrchovej vrstve je výrazné až extrémne sucho na juhu a juhozápade územia. Extrémne sucho je najviac rozšírené na Záhorí, na Podunajsku, Považí a Ponitrí a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. V hlbšej vrstve sa situácia nemení už dlhšiu dobu a výrazné až extrémne sucho zasahuje približne tri štvrtiny územia.
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli v pondelok (27. 7.) a zvyšok týždňa len vo forme prehánok a búrok. Najviac zrážok spadlo lokálne v oblasti Nízkych Tatier a Ondavskej vrchoviny, a to 30 až 50 mm. Úhrn zrážok nad 20 mm bol na Zemplíne, Horehroní, Liptove a Orave. Naopak, bez zrážok bolo na väčšine Podunajskej nížiny, na Novohrade, Gemeri a v oblasti Strážovských vrchov. Úhrn zrážok do päť mm bol na väčšine západného a stredného Slovenska.
Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 39 stupňov Celzia lokálne na Gemeri. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 4,5 stupňa Celzia lokálne v Slovenskom raji.