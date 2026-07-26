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Ďalšie rapídne ZDRAŽOVANIE! Ceny palív dosahujú astronomických rozmerov: Kam až porastú?

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Ostali im len smutné oči pre plač. Motoristi v posledných dňoch pozerajú na informačné tabule na čerpacích staniciach s veľkou nedôverou a obavami, kam až budú ceny palív rásť. Ceny pritom rastú do astronomických rozmerov a liter nafty už atakuje sumu 1,8 eura. Analytik však nemá dobré správy a avizuje ešte väčšie zdražovanie.

Kým minulý týždeň sme končili s výrazne vyššími cenami, ako na jeho začiatku, vyzerá to tak, že negatívneho trendu nie je koniec. Takto pred týždňom sme informovali o cenách palív, ktoré predstavovali 1,725 eura za liter nafty a 1,719 eura za liter benzínu. No a v súčasnosti sú ceny ešte vyššie - nafta už atakuje 1,8 eura za liter a benzín od tejto hranice tiež nemá ďaleko. 

Konkrétne sa na slovenských benzínkach predáva liter nafty za 1,799 eura a liter benzínu za 1,769 eura. V prípade nafty tak ide o nárast o vyše 7 centov na litri a v prípade benzínu o 5 centov na litri. 

Ďalšie rapídne ZDRAŽOVANIE! Ceny
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 (Zdroj: Topky.sk / PH)

Ďalší rast cien palív potvrdil aj Štatistický úrad. Ten upozornil na to, že na jednej strane Slováci tankovali na slovenských čerpacích staniciach viac, no ceny palív sú lacnejšie, ako je priemer EÚ. "Cena benzínu na Slovensku prekročila úroveň 1,70 eura za liter, cena nafty sa k nej priblížila. V porovnaní s priemerom EÚ spotrebitelia platili nižšie jednotkové ceny, pri benzíne o 20 centov, pri nafte o 26 centov," uviedli zo Štatistického úradu. Ako dodali, ceny pohonných látok počas 29. týždňa stúpli, obyčajný benzín podpriemerne, základná nafta dynamicky. Za obyčajnú aj prémiovú motorovú naftu si motoristi priplatili v priemere 7 centov za liter a jej cena sa priblížila k hranici 1,70 eura za liter. Jej aktuálna cena bola najvyššia za posledné dva mesiace.

"Základný benzín medzitýždňovo zdražel o 1,9 centa za liter a prekročil hodnotu 1,70 eura za liter. Jeho cena bola najvyššia od konca mája. Priemerný cenový výkyv najpredávanejších palív v roku 2026 sa medzitýždňovo pohybuje na úrovni ± 2,8 centa za liter. Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,713 eura za liter (medzitýždňovo +1,9 centa) a za liter prémiových benzínov 1,876 eura (+2,9 centa). Obyčajná nafta stála 1,668 eura za liter (+6,5 centa) a prémiová nafta 1,862 eura za liter (+7,1 centa). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka zostali ceny všetkých druhov sledovaných palív vyššie. Benzín 95 stál viac o 15 %, prémiové benzíny o 11,3 %, motorová nafta o 13,9 % a prémiová nafta o 12,8 %," konštatovali štatistici. 

Ďalšie rapídne ZDRAŽOVANIE! Ceny
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 (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Cena benzínu na Slovensku bola v priebehu 29. týždňa o 10,3 % nižšia ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 13,5 %. Ceny plynov sa počas 29. týždňa takmer nezmenili, s jednou výnimkou. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) výraznejšie klesla, predávala sa za 1,869 eura za kilogram (medzitýždňovo -1,6 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa zmenila iba nepatrne na 1,948 eura za kilogram (-0,1 centa). LPG (skvapalnený ropný plyn) stál nezmenených 0,780 eura za liter. "V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka2) naďalej pokračoval rast cien plynov dvojciferným tempom. Cena plynu LNG sa zvýšila o 23,9 %, CNG o 17,3 %, LPG o 13,5 % a viac stál aj ekologický plyn bioLNG, o 15,6 %," uzavreli. 

Analytik: Čaká nás ďalšie zdražovanie:

Tlak na rast cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcom týždni. Podľa analytika finančných trhov XTB Ondreja Greguša to naznačujú vyššie ceny ropy a rast veľkoobchodných cien pohonných látok v Európe. Zároveň upozornil, že benzín aj nafta sú na Slovensku lacnejšie ako v Česku a Rakúsku. „Cena ropy Brent sa momentálne pohybuje okolo 94 dolárov (82,51 eura) za barel (159 litrov), čo je takmer o 15 % viac ako pred týždňom. Trh naďalej podporuje zvýšená geopolitická riziková prirážka spojená s napätím na Blízkom východe, ktorá zatiaľ neumožňuje výraznejšiu korekciu cien,“ priblížil Greguš. Upozornil, že obavy sa už netýkajú len Hormuzského prielivu, ale rastúce napätie zasahuje aj Červené more a prieliv Báb al-Mandab. Tie spolu s Hormuzom a Čiernym morom patria medzi najvýznamnejšie námorné trasy svetového obchodu s energiami.

Ďalšie rapídne ZDRAŽOVANIE! Ceny
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 (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Na ceny pohonných látok však podľa analytika čoraz viac vplýva situácia na trhu s rafinovanými produktmi. Veľkoobchodné ceny benzínu aj nafty v Európe pokračovali v raste, pričom výraznejšie zdražela motorová nafta. Dôvodom sú nielen vyššie ceny ropy, ale aj obmedzené rafinérske kapacity a napätejšia ponuka na trhu s palivami počas letnej motoristickej sezóny. Napriek zdražovaniu zostávajú ceny na Slovensku nižšie ako v Česku a Rakúsku. Liter benzínu stojí na Slovensku v priemere 1,713 eura, v Česku 1,720 eura a v Rakúsku 1,833 eura. Pri nafte je rozdiel výraznejší. Na Slovensku stojí liter 1,668 eura, v Česku 1,707 eura a v Rakúsku 1,931 eura. Slovenskí vodiči tak pri nafte platia približne o štyri centy menej než českí a až o 26 centov menej než rakúski motoristi.

Viac o téme: Vývoj cien pohonných hmôtZdražovanie palívVývoj cien palív
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