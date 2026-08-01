Skrátenie volebného obdobia cez referendum? Hlas opäť prichádza s kontroverzným návrhom

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR referendom v septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že pokračujú v rokovaniach. Hlas sa túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci tento návrh odmietli.
„Keďže jediná výčitka opozície bola, že návrh zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom, a tým vyvolať predčasné voľby, nebol podaný do parlamentu ako samostatný návrh, avizovali sme, že to v septembri podáme opäť. Tak ako sami navrhli - novelou zákona, ktorá bude riešiť len túto otázku. Opozícia tak dostane novú príležitosť ukázať, že sa ľudí nebojí, a zahlasovať za. Pretože občan by mal mať právo politikom moc nielen dať, ale aj vziať,“ skonštatoval Raši.
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Informoval, že rokovania so stranami o tejto veci pomaly pokračujú. „O detailoch budeme verejnosť informovať až po ich ukončení,“ doplnil. Zároveň poukázal na to, že táto možnosť mohla byť v Ústave SR zakotvená už tri roky. „Poslanci Juraj Šeliga, Mária Kolíková, Michal Šipoš a ďalší však v roku 2023 rozhodli, že ľuďom nedajú právo ukončiť volebné obdobie zlyhávajúcej vlády - vraj je ‚elegantnejšie', keď si volebné obdobie môžu skrátiť jedine samotní poslanci. V Hlase sme vtedy sľúbili, že sa to pokúsime zmeniť, a teraz svoj sľub plníme,“ dodal.
Parlament v júni odmietol novelu Ústavy SR z dielne Hlasu a poslanca Romana Malatinca (nezaradený), ktorá mala priniesť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Neprešiel vtedy ani pozmeňujúci návrh Hlasu, ktorým mal do ústavy zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR aj referendom. Hlas už skôr avizoval, že predloží samostatný návrh k referendu, ak táto zmena cez pozmeňujúci návrh neprejde. Opozičné PS deklarovalo, že nepodporí ani ten. K zmene sa odmietavo stavia aj opozičná SaS.