Konala sa celoslovenská literárna súťaž: Ministerka kultúry ocenila výhercov

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová vo štvrtok 4. júna 2026 ocenila výhercov 34. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“, ktorá sa konala v Nových Zámkoch pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera a ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej. Slávnostného vyhlásenia sa zúčastnili aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein.
Pred samotným slávnostným vyhodnotením súťaže sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri soche Antona Bernoláka za účasti generálneho tajomníka služobného úradu MK SR Lukáša Machalu, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka MK SR Petra Lukáča a riaditeľky odboru štátneho jazyka MK SR Ľubice Strážayovej. Pietnym aktom si prítomní uctili pamiatku významnej osobnosti slovenského národného života a kodifikátora prvého spisovného slovenského jazyka, ktorého odkaz je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja slovenského jazyka a národnej identity.
Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Súťaž „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ patrí medzi najvýznamnejšie celoslovenské projekty zamerané na podporu slovenského jazyka, národného povedomia a kultúrnej identity mladých ľudí. Už viac ako tri desaťročia motivuje žiakov a študentov zamýšľať sa nad významom slovenského jazyka, vlastenectva, kultúrnych tradícií a hodnôt, ktoré formujú slovenskú spoločnosť.
„Súťaž každoročne spája stovky detí a mladých ľudí zo Slovenska i zo slovenských komunít v zahraničí a ukazuje, že slovenčina nie je len komunikačný prostriedok, ale aj nositeľka našej identity, kultúrnej pamäte a národného dedičstva,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Ministerka zároveň vyzdvihla význam literárnej tvorby a schopnosti mladých ľudí formulovať vlastné myšlienky v čase rýchlej digitálnej komunikácie. Zdôraznila, že práve písané slovo pomáha uchovávať kultúrne dedičstvo, odovzdávať skúsenosti predchádzajúcich generácií a posilňovať vzťah k vlastným koreňom. Osobitné poďakovanie adresovala pedagógom, rodičom a všetkým, ktorí vedú deti a mládež k čítaniu, písaniu a záujmu o slovenskú kultúru.
Na organizácii 34. ročníka súťaže sa podieľali Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vydavateľstvo Matice slovenskej, mesto Nové Zámky, Základná škola Mostná v Nových Zámkoch a Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky.
Literárna súťaž dlhodobo patrí medzi významné podujatia
Literárna súťaž dlhodobo patrí medzi významné podujatia podporujúce vzťah mladých ľudí k slovenskému jazyku, literatúre, histórii a národným tradíciám. Každoročne spája žiakov zo všetkých regiónov Slovenska i zo slovenských komunít v zahraničí a vytvára priestor na rozvoj ich tvorivosti, jazykovej kultúry a občianskeho povedomia. Informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková.