Požiar v Lemešanoch má dohru: Polícia začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie

PREŠOV - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Drienov vedie v súvislosti so stredajším (18. 2.) požiarom v Lemešanoch trestné stíhanie pre trestný čin všeobecné ohrozenie. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V stredu popoludní, v bytovom dome počas manipulácie s propán-butánovou fľašou došlo k vzniku požiaru. Požiar poškodil steny i zariadenie bytu,“ uviedla Ligdayová. Pracovníci Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru Košice vykonali podľa jej slov obhliadku miesta požiaru.
„V ich predbežnom vyjadrení stanovili ako predbežnú príčinu vzniku požiaru únik a vznietenie plynu z propán-butánovej fľaše počas prevádzky vykurovacieho tepelného spotrebiča z dôvodu netesnosti medzi maticou regulátora a prípojkou fľašového ventilu,“ doplnila Ligdayová. Pri stredajšom požiari v bytovom dome zasahovalo deväť hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky. V nemocnici skončilo šesť ľudí a piatich záchranári ošetrili na mieste. Ako uviedol starosta obce Lemešany Marko Bučko, začal horieť byt na prízemí a došlo k zadymeniu celého bytového domu. V bytovke s 12 bytmi býva približne 144 ľudí.