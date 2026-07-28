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Rusko je totálne na dne: Kremeľ po zlate predáva už aj diamanty!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Ruská vláda sa snaží zmierniť dôsledky západných sankcií aj útlmu na svetovom trhu s diamantmi. Popri predaji zlata sa čoraz viac zameriava aj na drahé kamene, ktoré patria medzi významné vývozné komodity krajiny.

Diamantový gigant bojuje s krízou

Najväčší ruský producent diamantov Alrosa sa už viac ako dva roky vyrovnáva s dôsledkami západných sankcií a poklesom dopytu. Európska únia a krajiny skupiny G7 postupne zakázali dovoz ruských diamantov, čo výrazne obmedzilo prístup spoločnosti na najvýznamnejšie svetové trhy. Situáciu navyše zhoršili nízke ceny diamantov na globálnom trhu, píše Reuters.

Ruský štát preto prostredníctvom fondu Gokhran, ktorý spravuje štátne zásoby drahých kovov a drahokamov, začal od Alrosy pravidelne odkupovať časť produkcie. Cieľom je stabilizovať domáci diamantový priemysel a zabrániť ďalšiemu prepadu cien. O objeme jednotlivých obchodov Moskva z dôvodu sankcií nezverejňuje podrobnosti.

Moskva hľadá nové zdroje príjmov

Ruské ministerstvo financií zároveň pripravuje zavedenie vývozných ciel na časť diamantov. Podľa námestníka ministra financií Alexeja Mojsejeva majú nové opatrenia podporiť domáci brusiarsky priemysel, ktorý zápasí s poklesom objednávok. Ministerstvo tvrdí, že chce zachovať odborné kapacity v odvetví, ktoré je pre Rusko strategicky dôležité.

Rusko patrí medzi najväčších producentov surových diamantov na svete a spoločnosť Alrosa zabezpečuje približne 95 percent ruskej ťažby. Napriek sankciám zostávajú významnými odberateľmi ruských diamantov niektoré ázijské krajiny, predovšetkým India, kde sa väčšina kameňov brúsi a ďalej spracúva.

Štátny fond nie je novinkou

Využívanie fondu Gokhran na podporu diamantového sektora nie je nové. Ruská vláda k podobnému kroku pristúpila už počas svetovej finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009, keď štát odkúpil od Alrosy diamanty približne za jednu miliardu dolárov, aby zabránil kolapsu trhu. Aj súčasné nákupy majú podľa expertov podobný stabilizačný cieľ.

Viac o téme: SankcieRuskoCláPredajDiamanty
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