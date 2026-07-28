EÚ stojí za sankciami voči manželke Peskova: Brusel tvrdí, že má dostatok dôkazov!

BRUSEL - Európska únia v utorok potvrdila, že všetky uvalené individuálne sankcie považuje za opodstatnené a podložené. Komentovala tým žalobu Tatiany Navkovej, manželky hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, voči Rade EÚ. Navková v pondelok požiadala Súdny dvor Európskej únie o zrušenie svojho zaradenia na európsky sankčný zoznam. Píšu o tom weby eunews a Ukrainska Pravda.
Dôkazy pre sankcie
Hovorca Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Anouar El Anouni v utorok povedal, že na to, aby EÚ sankcionovala jednotlivcov alebo organizácie, musia existovať dostatočné dôkazy, keďže sankcie EÚ sú právnym rozhodnutím. „Áno, stručná odpoveď znie: veľmi, čo sa týka toho, akí sme si istí,“ vyhlásil El Anouni. Všetky individuálne sankcie, ktoré uvalila EÚ, vrátane sankcií voči Navkovej preto považuje za opodstatnené a podložené.
„Teraz, čo sa týka osoby, ktorú ste spomenuli a všetky tieto informácie sú verejné – preto si to tu v tejto fáze pripomínam. Tatiana Navková je spolumajiteľkou spoločností a nehnuteľností nachádzajúcich sa okrem iného na Krymskom polostrove, ktorý, ako všetci viete, nezákonne anektovala Ruská federácia. Preto podporuje konanie, ktoré podkopáva alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny,“ pripomenul hovorca. „Dúfam, že vám to dá viac než len slovo o tom, akí sme si istí,“ uzavrel El Anouni. Dodal, že na zaradenie osoby na sankčný zoznam je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.
Žiada odškodné
Manželka hovorcu Kremľa požaduje, aby Súdny dvor EÚ okrem zrušenia sankcií rozhodol aj o odškodnení viac ako dva milióny eur za údajnú morálnu, materiálnu a reputačnú ujmu. Vyplýva to z dokumentov zverejnených na oficiálnom portáli pre zverejňovanie európskych právnych predpisov a judikatúry Eur-Lex.
Sankcie od roku 2022
Navková je olympijská víťazka v krasokorčuľovaní z roku 2006 a po ruskej plnoformátovej invázii na Ukrajinu 26. februára 2022 ju EÚ v júni 2022 zaradila na svoj sankčný zoznam. Odvtedy rozhodnutie Bruselu neustále napáda.
V najnovšej žiadosti tvrdí, že Rada EÚ sa dopustila „chybného právneho posúdenia a skutkového stavu“. Formálne sa tak začalo konanie pred Súdnym dvorom EÚ. Rada EÚ bude mať teraz približne dva mesiace na predloženie svojich argumentov, že sankcie sú zákonné. V prípadoch napadnutia európskych sankcií trvá vynesenie rozsudku na prvom stupni zvyčajne 12 až 24 mesiacov.