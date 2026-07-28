Suskov pokus nevyšiel! Najvyšší súd rázne odmietol dovolanie v kauze Františka Imreczeho

BRATISLAVA - Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
Doplnila, že uznesenie NS už bolo procesným stranám doručené. Podanie dovolania potvrdilo Ministerstvo spravodlivosti SR v januári. Ozrejmilo, že Susko podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy.
Prípad exšéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Imreczeho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Súd uznal Imreczeho za vinného, avšak od uloženia trestu upustil. Rozhodol tak z dôvodu, že úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou päť rokov a peňažný trest vo výške 202.000 eur, ktoré mu okrem iného ŠTS uložil v roku 2023 za korupciu na základe dohody o vine a treste, považoval sudca za dostatočný.