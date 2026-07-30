Štvrtok30. júl 2026, meniny má Libuša, zajtra Ignác

Polícia zverejnila VIDEO: Hľadá svedkov konfliktu v bratislavskom podniku

Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku na Panenskej ulici v Bratislave
Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku na Panenskej ulici v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku na Panenskej ulici v Bratislave, k spáchaniu ktorého došlo 15. septembra 2024 po 2.30 h. O pomoc žiada verejnosť. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

VIDEO

Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

„Na tanečnom parkete došlo k fyzickému konfliktu medzi návštevníkom podniku a mužom s vejárom. Počas konfliktu mu návštevník chcel vejár z ruky vytrhnúť, avšak doposiaľ presne nezisteným spôsobom a z nedbanlivosti bolo majiteľovi vejára spôsobené ťažké zranenie oka samotným predmetom,“ priblížil hovorca. Ako uviedol, okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.

Svedkovia udalosti môžu informácie oznámiť na čísle 158, na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície. Rovnako verejnosť v prípade, že disponuje akýmikoľvek informáciami k priebehu skutku.

Viac o téme: PodnikPátraniePolícia SkutokBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Nehoda pri Gbeloch
Vážna nehoda na Záhorí: Mladého vodiča po náraze do stromu odviezol vrtuľník
Domáce
Polícia prípad streľby a
Polícia prípad streľby a policajného zásahu v Petržalke z mája stále vyšetruje
Domáce
Polícii v Ružomberku unikal
Divoká jazda na Liptove: Vodič unikal polícii! VIDEO Za volantom mal byť pod vplyvom drog
Domáce
FOTO Polícia pátra po žene,
Polícia hľadá útočníčku: Na zastávke MHD napadla maloletú osobu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Videorozhovory
Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku v Bratislave
Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku v Bratislave
Správy
Polícia v Ružomberku zadržala vodiča podozrivého z drog
Polícia v Ružomberku zadržala vodiča podozrivého z drog
Správy

Domáce správy

FOTO Nehoda pri Gbeloch
Vážna nehoda na Záhorí: Mladého vodiča po náraze do stromu odviezol vrtuľník
Domáce
Polícia prípad streľby a
Polícia prípad streľby a policajného zásahu v Petržalke z mája stále vyšetruje
Domáce
Polícia pátra po svedkoch
Polícia zverejnila VIDEO: Hľadá svedkov konfliktu v bratislavskom podniku
Domáce
Veľký Krtíš: Nemocnica prijala mimoriadne opatrenia na ochranu pacientov počas vlny horúčav
Veľký Krtíš: Nemocnica prijala mimoriadne opatrenia na ochranu pacientov počas vlny horúčav
Banská Bystrica

Zahraničné

Hororová noc: Obľúbenú dovolenkovú
Hororová noc: Obľúbenú dovolenkovú oblasť v Rakúsku zasiahli bahenné lavíny! VIDEO Desivé zábery spúšte
Zahraničné
Nízka hladina rieky Dunaj
Dunaj klesol na rekordné minimum: Nízka hladina ochromuje dopravu aj energetiku
Zahraničné
Palestínčania zachraňujú svoje osobné
Útoky v Gaze pokračujú: Medzi obeťami sú aj dve deti, Hamas rokuje o mierovom pláne
Zahraničné
Lesné požiare zúria vo
EURÓPA V PLAMEŇOCH Požiare v Grécku sa vymykajú kontrole, traja mŕtvi hasiči a tisíce evakuovaných dovolenkárov
Zahraničné

Prominenti

Bola celá svadba len
Diana a Charles sa vzali pred 45 rokmi: Týmito nočnými morami trpela princezná počas svadobnej cesty?!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Kavej 2,
Syn herca Zednikoviča posiela otcovi do neba jasný odkaz: TOTO by sme spolu robili, keby si tu bol!
Domáci prominenti
Četnícke humoresky
Umelecký svet zasiahla smutná správa: Zomrel herec známy z Četníckych humoresiek
Zahraniční prominenti
Ema Lacová na dovolenke
Ema Lacová zverejnila FOTO v plavkách: Jazvy po sebapoškodzovaní neskrýva!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Údolie, kde Napoleon penil
Údolie, kde Napoleon penil zlosťou: V najmenšom talianskom regióne majú vyše 80 hradov
dromedar.sk
Ilustračné foto
Čo robiť, keď dieťa vracia? Odborník upozornil na častú CHYBU rodičov
Zaujímavosti
Prelom v liečbe rakoviny
Prelom v liečbe rakoviny mozgu: Štyri deti s nulovou šancou na prežitie žijú po experimentálnej terapii
Zaujímavosti
V implantátoch sa nachádzala
Žena bojovala s nevoľnosťou, bolesťou a úzkosťou: VIDEO Dala si vybrať implantáty! Neuveríte, čo v nich našla
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Luxusné autá pod drobnohľadom: Sledujú daniari nákupné centrá či parkoviská? Prezradili detaily kontrol!
Luxusné autá pod drobnohľadom: Sledujú daniari nákupné centrá či parkoviská? Prezradili detaily kontrol!
Luxusné značky strácajú lesk: Gucci či Balenciaga sú pod tlakom, majiteľ Zary ich zatienil!
Luxusné značky strácajú lesk: Gucci či Balenciaga sú pod tlakom, majiteľ Zary ich zatienil!
Príde na Slovensko čínska automobilka? Pellegrini: Rokovania už prebiehajú! (foto)
Príde na Slovensko čínska automobilka? Pellegrini: Rokovania už prebiehajú! (foto)
Nová vlajková loď Audi sa bude vyrábať v Bratislave: Najväčšie auto v histórii značky už pozná aj svoju cenu! (foto)
Nová vlajková loď Audi sa bude vyrábať v Bratislave: Najväčšie auto v histórii značky už pozná aj svoju cenu! (foto)

Šport

VIDEO Tréner HC Slovan rozburácal Tehelné pole: Tapper si získal srdcia belasého tábora
VIDEO Tréner HC Slovan rozburácal Tehelné pole: Tapper si získal srdcia belasého tábora
Liga majstrov
FOTO Po 18 rokoch na mieste, kde začínal: Slávny odchovanec Stoch hlási veľký návrat!
FOTO Po 18 rokoch na mieste, kde začínal: Slávny odchovanec Stoch hlási veľký návrat!
Slovensko
Maximalista, ktorý sa neuspokojí s priemerom: Touré ponúkol úprimný pohľad na výkon Slovana
Maximalista, ktorý sa neuspokojí s priemerom: Touré ponúkol úprimný pohľad na výkon Slovana
Liga majstrov
Otázkou iba skóre, sme v osemfinále: Slovenky totálne vytreli palubovku s bezradnou Angolou
Otázkou iba skóre, sme v osemfinále: Slovenky totálne vytreli palubovku s bezradnou Angolou
ME v hádzanej

Auto-moto

FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Doprava
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Aktuality
Etiketa umelej inteligencie v práci: Týmto chybám sa radšej vyhnite, sú neprofesionálne
Etiketa umelej inteligencie v práci: Týmto chybám sa radšej vyhnite, sú neprofesionálne
Pracovné prostredie
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Mám prácu
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Aktuality

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Rady a tipy
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Rady a tipy

Technológie

Americká armáda prezbrojuje legendárnu brigádu. Abramsy nahradia Strykery
Americká armáda prezbrojuje legendárnu brigádu. Abramsy nahradia Strykery
Vojenská technika
Prídeme všetci o prácu kvôli AI? Nová analýza ukazuje, ako ďaleko sme od tohto scenára
Prídeme všetci o prácu kvôli AI? Nová analýza ukazuje, ako ďaleko sme od tohto scenára
Umelá inteligencia
Ukrajina čelí novému problému. Rusko našlo spôsob, ako blokovať signál Starlinku
Ukrajina čelí novému problému. Rusko našlo spôsob, ako blokovať signál Starlinku
Armádne technológie
Dávni ľudia riešili rovnaký problém ako dnešní rodičia. Ich deti boli po narodení úplne bezmocné
Dávni ľudia riešili rovnaký problém ako dnešní rodičia. Ich deti boli po narodení úplne bezmocné
Veda a výskum

TN LIVE

Do strednej Európy mieri saharský prach. Na Slovensku môže spôsobiť aj krvavý dážď
Do strednej Európy mieri saharský prach. Na Slovensku môže spôsobiť aj krvavý dážď
Domáce
Európska komisia schválila Slovensku výrazne vyššiu štátnu pomoc pre firmy
Európska komisia schválila Slovensku výrazne vyššiu štátnu pomoc pre firmy
Ekonomika
Nešťastie na Zemplíne. Pri zrážke s autom zahynul 55-ročný motorkár
Nešťastie na Zemplíne. Pri zrážke s autom zahynul 55-ročný motorkár
Domáce
Podnik v centre Košíc zachvátili plamene. Majiteľ hovorí o podpaľačstve
Podnik v centre Košíc zachvátili plamene. Majiteľ hovorí o podpaľačstve
Domáce

Bývanie

Trik so špongiou udrží nápoje chladné a obkladačka nepraskne. 8 perfektných spôsobov, ako využiť hubky na riad
Trik so špongiou udrží nápoje chladné a obkladačka nepraskne. 8 perfektných spôsobov, ako využiť hubky na riad
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!

Pre kutilov

Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto tajomstvo roky Adriana Sklenaříková skrývala: Život po boku jej ex bol vraj peklom, boj o dcéru stále nekončí
Zahraničné celebrity
Toto tajomstvo roky Adriana Sklenaříková skrývala: Život po boku jej ex bol vraj peklom, boj o dcéru stále nekončí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hororová noc: Obľúbenú dovolenkovú
Zahraničné
Hororová noc: Obľúbenú dovolenkovú oblasť v Rakúsku zasiahli bahenné lavíny! VIDEO Desivé zábery spúšte
Prázdniny u strýka sa
Domáce
Prázdniny u strýka sa zmenili na PEKLO: Trojicu detí v Nitre museli ratovať policajti!
Lesné požiare zúria vo
Zahraničné
EURÓPA V PLAMEŇOCH Požiare v Grécku sa vymykajú kontrole, traja mŕtvi hasiči a tisíce evakuovaných dovolenkárov
Incident v Chorvátsku! Slováci
Zahraničné
Incident v Chorvátsku! Slováci napadli novinárov, ktorí robili reportáž o prenájme apartmánov na čierno

Ďalšie zo Zoznamu