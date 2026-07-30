Polícia zverejnila VIDEO: Hľadá svedkov konfliktu v bratislavskom podniku

BRATISLAVA - Polícia pátra po svedkoch skutku v podniku na Panenskej ulici v Bratislave, k spáchaniu ktorého došlo 15. septembra 2024 po 2.30 h. O pomoc žiada verejnosť. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
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„Na tanečnom parkete došlo k fyzickému konfliktu medzi návštevníkom podniku a mužom s vejárom. Počas konfliktu mu návštevník chcel vejár z ruky vytrhnúť, avšak doposiaľ presne nezisteným spôsobom a z nedbanlivosti bolo majiteľovi vejára spôsobené ťažké zranenie oka samotným predmetom,“ priblížil hovorca. Ako uviedol, okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.
Svedkovia udalosti môžu informácie oznámiť na čísle 158, na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície. Rovnako verejnosť v prípade, že disponuje akýmikoľvek informáciami k priebehu skutku.