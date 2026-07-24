Na Slovensko sa vrátia HORÚČAVY: Ďalšia vlna udrie už ČOSKORO, meteorológovia zverejnili dátum

BRATISLAVA - Slovensko čaká ďalší zvrat v počasí. Po tom, čo aktuálne panuje na väčšine územia chladnejšie počasie, sa opäť vrátia horúčavy. Ďalšia vlna by sa mala začať v druhej polovici budúceho týždňa (od 30. 7., na severe a východe od 31. 7.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že to naznačujú aktuálne predpovede.
Meteorológovia uviedli, že výšková tlaková níž (respektíve brázda nízkeho tlaku) sa nad Ukrajinou a Rumunskom počas piatka vyplní. „V priebehu soboty (25. 7.) a nedele (26. 7.) sa v prízemnom tlakovom poli dostaneme postupne do teplého juhozápadného prúdenia medzi tlakovou výšou so stredom nad východným Stredomorím a tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom,“ priblížili zo SHMÚ.
Následne v pondelok (27. 7.) prejde cez oblasť Slovenska na východ studený front a za ním bude len prechodne prúdiť relatívne chladnejší vzduch.
Budúci týždeň by mala začať ďalšia vlna horúčav
V druhej polovici budúceho týždňa začne postupne od juhozápadu až západu v oblasti relatívne vyššieho tlaku prúdiť veľmi teplý vzduch. „Nad Breznom sa vo výške 1500 až 1600 metrov nad morom na prelome júla a augusta oteplí až na úroveň 20 až 22 stupňov Celzia a takáto teplota by tu mala byť minimálne do 5. augusta,“ uviedli meteorológovia. Ako doplnili, bude to znamenať nástup novej a pravdepodobne aj intenzívnej vlny horúčav na území Slovenska.
„Od 31. júla do 5. augusta by mala podľa ENS predpovede modelu ECMW dosahovať najvyššia denná teplota na našom území 29 až 35 stupňov Celzia, na juhu miestami (predovšetkým na juhozápade) 35 až 38 stupňov Celzia,“ konkretizoval SHMÚ.
Veľmi teplé budú aj noci, na prelome mesiacov bude nočná teplota klesať zväčša len na 24 až 16 stupňov Celzia.