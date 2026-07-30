Nočný požiar v centre Košíc: Plamene zničili terasu, škody dosiahli 30-tisíc eur

KOŠICE - K požiaru terasy pred miestnou prevádzkou došlo v noci na štvrtok na Hlavnej ulici v Košiciach. Na mieste zasahovali privolaní hasiči. „Predbežná výška priamej škody na poškodených výplniach okien priľahlých prevádzok a zhorených veciach uskladnených na terase bola vyčíslená na sumu 30.000 eur,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Prípad vyšetruje polícia, ktorá krátko po udalosti zadržala jednu podozrivú osobu.
Krajské operačné stredisko hasičov prijalo oznámenie o požiari terasy v centre mesta o 2.00 h. Na miesto udalosti vyslali 11 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi hasičskej techniky. „Po príchode prvej jednotky bolo zistené, že požiar je v značne rozvinutom štádiu horenia. Oheň zasiahol terasu pred prevádzkou, kde horeli stoličky, slnečník a vstupné dvere do priľahlej prevádzky,“ uviedol Bálint.
Hasiči prehľadali byty
Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útočné hasebné prúdy. Súčasne vykonávali prieskum spoločných priestorov a bytov, ktoré sa nachádzali nad požiaroviskom. „Keďže niektorí obyvatelia nereagovali na klopanie príslušníkov, prieskum bol vykonaný aj pomocou výškovej techniky, pričom hasiči kontaktovali obyvateľov klopaním na okná jednotlivých bytov. Po otvorení bytov obyvatelia potvrdili, že v ich obydliach nedošlo k požiaru ani zadymeniu,“ skonštatoval hovorca. HaZZ pri požiari neeviduje žiadne zranené ani usmrtené osoby. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Polícia zadržala osobu
Polícia informovala, že po udalosti zadržala jednu podozrivú osobu. „Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci. So zadržanou osobou sú v súčasnosti vykonávané potrebné procesné úkony,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Po prijatí oznámenia o požiari policajti po príchode zabezpečili miesto udalosti, prijali opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb a poskytovali súčinnosť zasahujúcim hasičom.