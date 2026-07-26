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Meteorológovia varujú: Východ Slovenska zasiahnu búrky, hrozia lejaky aj krúpy

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Na východnom Slovensku hrozia v pondelok (27. 7.) búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platí predbežne od 11.00 h do 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom, so silnejšími nárazmi vetra a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ dodali meteorológovia.

Meteorológovia varujú: Východ Slovenska
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 (Zdroj: shmu.sk)

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