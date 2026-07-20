MIMORIADNE Tragédia pri Púchove počas búrky: Muž (†51) sa skryl pod strom, ZOMREL po páde konára

PÚCHOV - Obrovská tragédia počas búrky. 51-ročný muž hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol.
K tragédii došlo v nedeľu v popoludňajších hodinách v okrese Púchov, na mieste smerovala polícia na základ eoznámenia. "Operačný dôstojník okamžite na miesto vyslal policajné hliadky, ktoré dané oznámenie preverili," uviedla polícia.
Ako sa ukázalo, výčiny počasia majú tragické následky. "Na základe doteraz zistených informácií, 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol," informovali. Poverený príslušník OO PZ Púchov už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie.
"Táto tragická udalosť pripomína, že ani zdanlivo bezpečné miesto nemusí byť počas búrky bezpečné. Preto sa nikdy neukrývajte pod stromami. Silný vietor môže spôsobiť pád konárov alebo vyvrátenie celého stromu a zároveň hrozí aj riziko zásahu bleskom," upozornili.
Ak vás zastihne búrka:
- vyhľadajte pevnú budovu alebo vozidlo,
- vyhýbajte sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam,
- nezdržiavajte sa na miestach, kde hrozí pád stromov alebo iných predmetov,
- sledujte výstrahy meteorológov a rešpektujte ich.
"V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby nepriaznivé počasie nepodceňovala. Niekoľko správnych rozhodnutí môže zachrániť život," dodala polícia.