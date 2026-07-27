Máte doma túto panvicu zo známeho obchodného reťazca? Okamžite ju prestaňte používať

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nevyhovujúci výrobok, tentoraz wok panvicu z Číny. Dôvodom je odlupovanie vnútornej vrstvy už pri prvom použití panvice. Výrobok má na označení Wok Pan Natural Kitchen, 28 cm a EAN kód aj výrobné číslo: DNP12295731003421000000800126. Informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostal ÚVZ SR od Rakúska cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Panvicu testovali na základe sťažnosti spotrebiteľa. Testovanie potvrdilo, že povrchová vrstva panvice sa po prvom použití oddelila a pri ďalšom používaní sa naďalej odlupovala, pričom v pripravovanom pokrme boli viditeľné jej úlomky. Táto wok panvica teda môže za bežných podmienok používania nepriaznivo ovplyvniť potraviny (pripravované pokrmy).
Keďže výrobky boli dodané do predajní Tedi vo viacerých štátoch vrátane SR (predával sa od 9. januára do 17. júla), ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Spotrebiteľom odporúča, aby si ho nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.