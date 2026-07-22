Z trhu sťahujú ďalšiu obľúbenú OMÁČKU! Predávala sa vo viacerých obchodných reťazcoch

NITRA - Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre odhalila v sójovej omáčke z Česka prítomnosť alergénu, ktorý nebol uvedený v zložení. Výrobok sa pritom distribuoval do viacerých obchodných reťazcov na Slovensku. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa SR na svojom webe.
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra v prevádzke Tempo Supermarket 406 na Chrenovskej ulici v Nitre odber vzorky výrobku "Sójová omáčka 185 ml," pôvodom z Česka, so šaržou L3552750 a dátumom minimálnej trvanlivosti 31. 7. 2028. Distribútorom bol Thymos spol.s .r.o., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica.
"Analýzou vzorky v ŠVPU-VPÚ Bratislava bola metódou ELISA zistená prítomnosť proteínov vlčieho bôbu v obsahu 5,05 mg/kg. Zistený alergén nie je uvedený v zložení výrobku," približujú potravinári s tým, že vzorka nie je v súlade s nariadeniami EÚ.
"Nevyhovujúci výrobok bol dodaný z Českej republiky v množstve 7296 kusov od dodávateľa Pěkný-Unimex s.r.o., Rubešova 72/9, 120 00 Praha 2. V rámci škodovej udalosti bolo zlikvidovaných 348 kusov, zvyšok 6948 bolo distirbuovaných odberateľom na Slovensku: TESCO STORES SR a.s., GVP spol. s.r.o., Humenné, Mäsovýroba s.r.o., Billa s.r.o., GRM-TRADE spol. s.r.o., Vitamín ORAVA s.r.o., Andrej Timko Ing, TA-TRANS," uvádza ŠVPS SR.