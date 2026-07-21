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405 dychových skúšok a desiatky priestupkov: Polícia zverejnila výsledky kontroly

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)
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TASR

BRATISLAVA - Spoločná kontrolná akcia, ktorú v pondelok (20. 7.) zrealizovala polícia v spolupráci s Finančnou správou (FS) SR na odpočívadle diaľnice D4 Rovinka juh, odhalila desiatky porušení predpisov. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„Počas akcie policajti vykonali 405 dychových skúšok na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodičov, pričom odhalili dovedna 63 priestupkov,“ približuje polícia. Najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, a to v 42 prípadoch. Policajti odhalili tiež sedem priestupkov súvisiacich s nevyhovujúcim technickým stavom vozidiel, šesť porušení pri kontrole hmotnosti a rozmerov vozidiel či päť prípadov nesprávneho predchádzania. Zaevidovali tiež dva prípady obsluhy mobilného telefónu počas jazdy.

405 dychových skúšok a
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 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)

Cieľ akcie

Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť na cestách, preveriť dodržiavanie právnych predpisov zo strany vodičov a zároveň poskytnúť súčinnosť finančnej správe pri výkone colného a daňového dohľadu. Spoločná akcia sa konala v čase od 9.00 do 15.00 h. Podobné akcie majú pokračovať.

Viac o téme: AlkoholPolícia Kontrola Finančná správa
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