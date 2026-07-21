Slovensko reaguje na kybernetické aktivity Ruska: EÚ prijala sankcie

KOŠARISKÁ - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Vyplýva to z jeho utorkovej odpovede na otázky médií. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR uviedlo, že vníma škodlivé kybernetické aktivity spájané so 16. centrom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) mimoriadne vážne.
„Kybernetické útoky sa dejú v stovkách, každý deň, všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie, nie sú to len útoky z Ruska, ale z celého sveta. Niekedy sa ťažko identifikujú,“ povedal Raši. Považuje za dôležité, aby kybernetické útoky boli včas zachytené a aby nespôsobovali následky. „Pre mňa je toto podstatné, aká má byť reakcia, to je už v kompetencii príslušného ministerstva,“ dodal.
archívne video
MZVEZ spresnilo, že SR sa pripojila k spoločnému vyhláseniu EÚ zverejnenému 13. júla 2026, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. „Zároveň podporila prijatie sankcií EÚ voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít,“ podčiarkli z komunikačného odboru slovenského rezortu diplomacie.
Národný bezpečnostný úrad 13. júla informoval, že EÚ v reakcii na škodlivé kybernetické aktivity Ruska prijala reštriktívne opatrenia voči deviatim fyzickým osobám a štyrom subjektom zapojeným do týchto činností. Zároveň EÚ privítala úzku koordináciu so Spojeným kráľovstvom pri spoločnom posudzovaní rastúceho prepojenia medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi v kybernetickom priestore.
Solidaritu so zasiahnutými spojencami vyjadrila aj Severoatlantická aliancia (NATO). Zároveň potvrdila pripravenosť využívať všetky dostupné prostriedky na odstrašenie a obranu proti kybernetickým hrozbám a zdôraznila pokračujúce posilňovanie kybernetickej obrany Aliancie, ako aj podporu Ukrajine. Obe organizácie zároveň vyzvali Rusko na ukončenie destabilizačných aktivít a rešpektovanie medzinárodného práva a noriem zodpovedného správania štátov v kybernetickom priestore.