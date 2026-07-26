Pellegrini odcestuje do Číny: Stretne sa so Si Ťin-pchingom, témou budú aj investície

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu večer odcestuje do Čínskej ľudovej republiky. Trojdňová štátna návšteva sa koná na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Okrem neho sa slovenská hlava štátu stretne aj s predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim. Pellegrini má na programe v rámci cesty aj prehliadky významných technologických centier. Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Oficiálne rokovanie prezidentov bude zamerané na ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzťahov, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné otázky. (...) Na rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi sa bude rozoberať aj podpora investícií s vysokou pridanou hodnotou, rozvoj spolupráce vo vede a výskume, priemysle, doprave, logistike, poľnohospodárstve či cestovnom ruchu,“ priblížili.
Hlava štátu navštívi aj významné technologické centrá. Pôjde napríklad o spoločnosť Baidu, ktorá patrí medzi popredných svetových lídrov v oblasti umelej inteligencie, cloudových technológií a autonómnej mobility. Súčasťou programu bude tiež prehliadka Robot Mall, prvého svetového centra zameraného na prezentáciu a komerčné využitie humanoidných robotov.