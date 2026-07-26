Slovensko.sk potrebuje obnovu za milióny eur: Migaľ hovorí o konci životnosti systému

BRATISLAVA - Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk nie je internetová stránka nejakého e-shopu, ale je to zložitý systém, ktorý je na konci svojej životnosti. Jeho údržba stojí desiatky miliónov eur, a preto je treba nakúpiť nové komponenty na jeho prevádzku. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to v nedeľu povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková kritizovala spôsob obstarávania.
Obnova portálu
„Platíme rádovo desiatky miliónov, aby sme to dokázali zasanovať,“ povedal Migaľ. Ústredný portál verejnej správy prirovnal k starému domu, ktorý sa rozpadá a už nestačia iba bežné opravy. „Musíme postaviť nový základ, musíme postaviť nový dom, dať nové zateplenie, strechu a tak ďalej, pretože inak to fungovať nebude. Blíži sa nám termín zapájania komponentov plánu obnovy, za ktoré sme zaplatili peniaze práve z plánu obnovy. Pokiaľ by tento systém pod zaťažením týchto nových komponentov spadol a kľakol, hrozia nám pokuty a budeme sa musieť vrátiť naspäť do obnovy,“ dodal minister.
archívne video
Cigániková nespochybnila potrebu investícií do portálu, vadí jej však podľa nej netransparentné obstarávanie komponentov. „Spor je o inom. Spor je o tom, či to má znamenať bianko šek pre nákupy bez dodržania pravidiel,“ zdôraznila poslankyňa. Migaľ oponoval, že všetko bude transparentné, no vylúčil priame zadania na nákup komponentov. Na obnovu portálu chce investovať sumu až 120 miliónov eur.
Pomoc Ukrajine
Politici sa venovali aj témam členstva Slovenska v koalícii ochotných a podpore Ukrajiny, ale aj Fondu na podporu umenia či záchrankovému tendru. Zhodli sa na tom, že Slovensko by sa malo pridať k štátom, ktoré vojensky podporujú Ukrajinu. „Pre mňa je podstatné to, že stále ide pomoc smerom na Ukrajinu, vojenská pomoc, ktorá je formou, povedzme, munície, ktorá sa predáva smerom na Ukrajinu,“ povedal Migaľ. Cigániková členstvo v tejto koalícii podmienila suverenitou v rozhodovaní o zásadných otázkach, ako je napríklad vyslanie vojakov.
Cigániková aj Migaľ sa vyjadrili i k svojim politickým ambíciám. Migaľ nevylúčil predčasný odchod z ministerstva v prípade rekonštrukcie vlády a Cigániková potvrdila, že pokračujú rokovania o možnej spolupráci s viacerými politikmi, okrem iného aj s predsedom strany Sme rodina Borisom Kollárom. Naznačila, že dostala ponuku na spoluprácu aj od ministra Migaľa.