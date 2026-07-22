Miliardy pre obete domáceho násilia: Rezort investícií predstavil miliónové výzvy na ich ochranu

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predstavilo dve nové výzvy z programu Sociálna oblasť na posilnenie ochrany obetí násilia v sume viac ako desať miliónov eur. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) o nich spolu s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva Susan Eckey informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Výzvy sú podľa Migaľa konkrétnym krokom k tomu, aby bol systém pomoci silnejší, dostupnejší a lepšie pripravený chrániť ľudí, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii. Obe výzvy sú financované z nórskeho finančného mechanizmu.
Prvá výzva s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100.000 do 700.000 eur podporí rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené a domáce násilie a ich deti. „Chceme, aby kvalitná pomoc bola dostupná bez ohľadu na to, kde človek žije,“ zdôraznil Migaľ.
Druhá výzva s alokáciou 2,5 milióna eur a grantom od 400.000 do 600.000 eur podporí vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach miest, kde ľudia dostanú zdravotnú, psychologickú, sociálnu, právnu, ale aj forenznú pomoc pod jednou strechou, bez zbytočného presúvania sa od jednej inštitúcie k druhej. „To je podľa mňa podstata dnešnej verejnej modernej služby, aby štát človeka v najťažšej chvíli neposielal od dverí k dverám, ale podal mu pomocnú ruku,“ podotkol Migaľ.
Podľa nórskej veľvyslankyne predstavujú výzvy nový míľnik s tým, že spoločným cieľom Slovenska a Nórska musí byť záväzok pre to, aby ženy aj dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia a dôstojne. V rámci týchto výziev sa budú môcť žiadatelia prihlásiť, aby zlepšili situáciu žien, ich podmienky a možnosti pomoci, ktoré sú k dispozícii. Program má podľa veľvyslankyne napomôcť aj spolupráci medzi slovenskými a nórskymi expertami, ktorí budú mať príležitosť zdieľať svoje skúsenosti.